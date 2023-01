Brian Walshe accusé de meurtre dans l’affaire de la personne disparue d’Ana Walshe

Certains ont établi des comparaisons avec le cas de Gabrielle Petito, qui a disparu lors d’un voyage en van à travers le pays fin 2021. Son corps a finalement été retrouvé dans un parc national du Wyoming, et le principal suspect, Brian Laundrie, son fiancé, s’est suicidé. alors qu’il était un fugitif en Floride.

Dans The Boston Globe, qui a largement couvert l’affaire Walshe, la chroniqueuse Joan Vennochi a écrit que cela “illustre encore une fois – si vous êtes jeune, blanche et jolie, et que vous vivez dans un endroit où les crimes horribles ne sont pas censés avoir lieu, vous êtes très digne d’intérêt.

“Pourtant, serions-nous tout aussi fascinés si ce couple était noir et vivait à Roxbury?” Mme Vennochi a ajouté, faisant référence à un quartier de Boston avec une importante population noire.

Elle a noté que Cohasset est une ville d’environ 8 400 habitants à 94% blanche, avec des valeurs médianes des maisons et des revenus des ménages dans les six chiffres, avec un faible taux de criminalité et aucun meurtre au cours de la dernière décennie.

M. Walshe, ont déclaré les procureurs, était assigné à résidence et attendait sa condamnation dans l’affaire de fraude Warhol lorsqu’il a tué sa femme. Dans cette affaire, ont déclaré les procureurs fédéraux, M. Walshe a pris deux des authentiques peintures “Shadows” de Warhol à un ami, puis a vendu deux fausses interprétations à un marchand d’art californien pour 80 000 $.

M. Walshe a plaidé coupable en avril 2021 à un chef d’accusation de fraude électronique, de transport interétatique pour un stratagème frauduleux, de possession de biens convertis et d’une transaction monétaire illégale.

L’année dernière, les procureurs lui ont recommandé de purger 30 mois de prison, affirmant qu’il avait “orchestré une fraude longue et compliquée pendant de nombreuses années” et avait trompé ses victimes avec “sa sympathie, sa communication, son assurance”.