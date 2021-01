En tant que conseiller principal de cinq secrétaires généraux des Nations Unies, M. Urquhart (prononcé Er-Kut) a joué un rôle central dans la mise en œuvre des principes fondateurs des Nations Unies. Il a déclaré que son travail à l’ONU était motivé par «un idéalisme de nature très pratique» après ses expériences traumatisantes pendant la Seconde Guerre mondiale.

En tant que membre de l’armée britannique et de l’agence de renseignement, il avait été témoin du massacre commis par le régime nazi et de la vanité des chefs militaires alliés dont le mépris des avertissements évidents a conduit à des milliers de victimes évitables.

Au milieu des années 1950, en tant que seul officier du cercle intime du secrétaire général Dag Hammarskjold avec une expérience militaire, M. Urquhart a contribué à inventer la pratique du maintien de la paix de l’ONU en créant la Force d’urgence des Nations Unies, qui a été déployée en 1956 pour surveiller la cessation des hostilités dans la région du canal de Suez entre l’Égypte et Israël.

Le plus grand héritage de M. Urquhart résidait dans la pratique de maintien de la paix des Nations Unies, une pratique non mentionnée dans la charte des Nations Unies, mais qui impliquait initialement le déploiement de soldats impartiaux, non armés ou légèrement armés entre factions en guerre pour surveiller le cessez-le-feu ou négocier des accords de paix. nourrir. Leurs casques bleus sont devenus un spectacle courant dans les zones de crise du monde entier.

Alors que M. Urquhart a passé une grande partie de sa vie professionnelle au Secrétariat des Nations Unies à New York, il a été l’un des principaux médiateurs et solutionneur de problèmes diplomatiques dans certaines des zones de conflit les plus violentes du monde, notamment au Congo, à Chypre, au Cachemire, Moyen-Orient.

« Sir Brian Urquhart a montré que les principes et la politique peuvent être combinés dans des opérations pratiques pour aider à prévenir et mettre fin à la guerre », a déclaré Bruce Jones, ancien directeur du New York University Center on International Cooperation. «Cela est au cœur de l’ONU depuis lors».

La carrière d’Urquhart aux Nations Unies a coïncidé avec l’optimisme croissant des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, des douleurs croissantes de la décolonisation qui ont triplé l’adhésion à l’ONU, aux années paralysantes de confrontation idéologique et de blocage de la guerre froide.

En 1957, M. Urquhart a joué un rôle essentiel dans la création de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qu’il a qualifiée de «première avancée majeure de la guerre froide» contre la menace de destruction nucléaire.

En plus de ses fonctions officielles, M. Urquhart a agi en tant qu’historien de la maison officieux de l’ONU et a défini la compréhension du public de l’ONU à travers ses mémoires acclamées, « Une vie en paix et en guerre », et de nombreux essais dans la New York Review of Books, où il a continué à écrire dans les années 90. En 1986, il a retiré son titre autoproclamé de «résident le plus âgé de l’ONU».

De plus, M. Urquhart a écrit des biographies du lauréat du prix Nobel de la paix Ralph Bunche, auquel il a succédé en tant que Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques spéciales, et Hammarskjöld, qu’il considérait comme un héros personnel et un modèle pour tous les secrétaires généraux.

Brusque, urbain et irrévérencieux, M. Urquhart avait un sens de l’humour modéré qui était évident même face à ses nombreuses attaques à mort pendant les efforts de maintien de la paix. « Mieux vaut battre que manger », plaisantait le sanglant responsable de l’ONU à un groupe de journalistes en 1961, juste après avoir survécu à une raclée par des sécessionnistes congolais à Elisabethville.

Tout au long de sa carrière, M. Urquhart pour l’opinion selon laquelle les artisans de paix de l’ONU devraient négocier avec les parties influentes, aussi stupides soient-elles. «Nous n’avons pas ces problèmes moralistes avec qui traiter», a déclaré M. Urquhart au New York Times en 1981 après avoir négocié avec l’Organisation de libération de la Palestine pour arrêter de tirer des missiles sur Israël depuis le Liban.

M. Urquhart était l’un des rares fonctionnaires de l’ONU acceptés comme médiateur par Israël et les Palestiniens. En février 1982, quelques mois avant l’invasion israélienne du Liban, M. Urquhart a été envoyé dans la région en navette diplomatique avec le Premier ministre Menachem Begin – qui est M. Urquhart était considéré comme un « homme de courage » – et le chef de l’OLP Yasser Arafat.

Alors que M. Urquhart a travaillé 24 heures sur 24 pour parvenir à un accord, il a organisé une trêve temporaire, mais a finalement réalisé que les négociations étaient infructueuses. « Nous avons approvisionné l’OLP comme d’habitude », a-t-il déclaré au New York Times, « mais Israël a utilisé le cessez-le-feu pour occuper les hauteurs autour de Beyrouth ».

En tant que visage public de l’ONU, M. La critique parfois cinglante d’Urquhart. Il a dit qu’il s’attendait toujours à l’hostilité des idéologues conservateurs avec le soutien d’Israël dans les conflits au Moyen-Orient. « Lorsque les Etats-Unis commencent à négocier au Moyen-Orient », a écrit un jour M. Urquhart, « le prix de tous les tapis a tendance à augmenter et la perspective d’un accord s’éloigne ».

Urquhart est également devenu une cible pour avoir travaillé sous Kurt Waldheim, le secrétaire général de 1972 à 1981 qui a servi dans l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et a été accusé d’avoir participé aux atrocités nazies.

En 1988, Shirley Hazzard, auteure d’origine australienne et ancien fonctionnaire de l’ONU, écrivait dans le New York Times que M. Urquhart avait « joué un rôle essentiel en présentant M. Waldheim comme une figure de distinction au fil des ans, une fois vérifié. des objections ont été exprimées dans le monde entier et au sein même de l’ONU »à propos de son passé de guerre.

Dans ses mémoires, M. Urquhart a qualifié Waldheim de «mensonge vivant». En « cachant » son service de guerre, Waldheim « a causé d’énormes dommages non seulement à son propre pays, mais aussi aux Nations Unies et à ceux qui y ont consacré et, dans certains cas, sacrifié leur vie », a écrit M. . Urquhart.

Brian Edward Urquhart est né à Bridport, en Angleterre, le 28 février 1919. Il était un garçon lorsque son père, qu’il appelait «le peintre le moins réussi du siècle», quitta la famille. Il s’est rapidement inscrit dans une école de filles où sa mère travaillait comme enseignante.

Il a montré une promesse académique précoce, maîtrisé les vers latins à l’âge de 10 ans et a obtenu une bourse pour étudier à l’élite Westminster School de Londres, ce qui l’a préparé à ses études ultérieures au Christ Church College, Université d’Oxford. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, M. Urquhart a obtenu son diplôme en 1939 et s’est enrôlé dans l’armée britannique.

Il a survécu à plusieurs catastrophes presque fatales. Un dragueur de mines dans lequel il a servi a percuté une mine dans la Tamise. À l’été 1942, il a chuté de 1 200 pieds dans un champ labouré lorsque son parachute ne s’est pas complètement ouvert pendant un exercice d’entraînement. Il a passé six mois à se rétablir dans un hôpital avant de rejoindre son unité. Plus tard, il a vu des combats en Afrique du Nord et en Sicile.

En tant que chef du renseignement de 25 ans, M. Urquhart a mis en garde en vain contre l’opération Market Garden, la désastreuse attaque militaire alliée de septembre 1944 derrière les lignes allemandes aux Pays-Bas. L’événement a été dramatisé dans le livre non-fiction de 1974 de Cornelius Ryan « A Bridge Too Far », et sa version cinématographique ultérieure.

L’opération Market Garden, planifiée par le feld-maréchal britannique Bernard Montgomery, visait à prendre le contrôle de plusieurs ponts stratégiques le long du Rhin, ouvrant la voie à une avance alliée en Allemagne.

M. Urquhart était préoccupé par le fait que le commandement britannique avait largement sous-estimé la force des Allemands et avait ordonné une mission de reconnaissance aérienne qui a révélé la présence de deux divisions de panzers près du point de débarquement des Alliés.

Les avertissements de M. Urquhart ont été rejetés par ses supérieurs britanniques. Deux jours avant l’attaque prévue, un médecin a recommandé que M. Urquhart soit envoyé en congé de maladie pour se remettre d’un «épuisement nerveux». Plus de 17 000 soldats alliés ont été tués ou blessés lors de l’opération Market Garden.

Réfléchissant à l’opération, M. Urquhart a déclaré au Times en 1982: «La pire façon d’argumenter est la raison et de bonnes informations. Vous devez faire appel aux émotions des gens et à leur peur d’être ridiculisés. J’ai également appris que si vous faites quelque chose de bien, vous deviendrez extrêmement impopulaire. «

Cette expérience et sa participation ultérieure à la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen ont inspiré M. Urquhart pour poursuivre une carrière dans le rétablissement de la paix aux Nations Unies.

Après la guerre, l’historien Arnold Toynbee, un ami de la famille, a écrit une recommandation à M. Urquhart qui l’a aidé à décrocher un emploi en tant qu’assistant de Gladwyn Jebb, le secrétaire exécutif d’un comité chargé de mettre en place les Nations Unies. Plus tard, il a été conseiller de Trygve Lie, le Norvégien qui est devenu le premier secrétaire général de l’ONU.

Le premier mariage de M. Urquhart avec Alfreda Huntington s’est soldé par un divorce. En 1963, il épouse Sidney Damrosch Howard Canfield, fille du dramaturge Sidney Howard et petite-fille du compositeur et chef d’orchestre Walter Damrosch.

En plus de sa femme, il y a trois autres enfants de son premier mariage, Thomas Urquhart de Falmouth, Maine, Katharine Ohno de Brighton, Angleterre, et Robert Urquhart de Denver; deux enfants de son deuxième mariage, Rachel Urquhart de Tyringham et Charles Urquhart de Leverett, Massachusetts; un beau-fils, Thomas Canfield de Washington; 14 petits-enfants; et 10 arrière-petits-enfants.

Aux Nations Unies, M. Urquhart marchait sur un équilibre finement calibré dans une organisation sans pouvoir souverain, mais cette force découlait du consensus entre ses deux plus fervents patrons, les États-Unis et la Russie. Pendant la guerre froide, ces nations étaient des antagonistes nucléaires, ce qui rend les progrès inutiles.