TYRINGHAM, Massachusetts (AP) – Le diplomate britannique Brian Urquhart, l’un des premiers dirigeants des Nations Unies qui a joué un rôle central dans le développement de la pratique onusienne du maintien de la paix, est décédé, selon sa famille. Il avait 101 ans.

Le fils d’Urquhart, Thomas, a confirmé qu’il était décédé samedi à son domicile de Tyringham, dans le Massachusetts, mais n’a pas fourni de cause spécifique, a rapporté le New York Times.

Urquhart, né à Bridport, en Angleterre en 1919, a servi dans l’armée et le renseignement britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale avant de devenir le deuxième fonctionnaire engagé par l’ONU après sa formation en 1945. Il est devenu conseiller principal des cinq premiers secrétaires de l’ONU. généraux.

Urquhart a travaillé pour la commission qui a mis en place le Secrétariat des Nations Unies en 1945, a organisé la première réunion de l’Assemblée générale à Londres et s’est installé à New York comme résidence permanente de l’ONU. Mais il était surtout connu pour avoir créé et dirigé des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans les zones de guerre du monde entier.

Urquhart a qualifié les forces de maintien de la paix d’armée sans ennemi et a décidé de porter des casques bleus pour les distinguer des combattants. Il a déclaré qu’ils ne devraient entrer dans une zone de guerre qu’avec un large soutien politique, dans le but de mettre fin aux hostilités et de faciliter les négociations.

Avant de prendre sa retraite en 1986, Urquhart avait dirigé 13 opérations de maintien de la paix, recruté une force de 10 000 soldats de 23 pays et établi le maintien de la paix comme l’une des fonctions les plus visibles et politiquement populaires de l’ONU. Les forces de maintien de la paix de l’ONU ont remporté le prix Nobel de la paix en 1988.

Urquhart a servi pendant 12 ans en tant que fonctionnaire n ° 2 de l’ONU, succédant à Ralph J.Bunche au poste de sous-secrétaire général aux affaires politiques en 1974.

Urquhart a rejoint la Fondation Ford après sa retraite et a écrit des livres et des commentaires fréquents pour la New York Review of Books et d’autres publications. Ses livres comprennent une autobiographie de 1987, «Une vie en paix et en guerre», ainsi que des livres sur les dirigeants et les opérations des Nations Unies.

Il laisse dans le deuil sa femme, ses cinq enfants, un beau-fils, 14 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.