Débrouillard, irrévérencieux, imperturbable, M. Urquhart a mélangé les qualités d’un aventurier globe-trotter et d’un fonctionnaire international déterminé. En 1945, il a travaillé pour la commission qui a mis en place le Secrétariat des Nations Unies, a organisé la première réunion de l’Assemblée générale à Londres et s’est installé à New York comme résidence permanente des Nations Unies.

M. Urquhart (prononcé IRK-it) n’était pas James Bond, mais il a été kidnappé et sévèrement battu par des rebelles en République démocratique du Congo, a sauté d’un avion à 1 200 pieds et a survécu lorsque son parachute a partiellement échoué en atterrissant. Il a dirigé des forces de maintien de la paix dans de nombreuses zones de guerre. Une fois, il a avalé une bouteille de whisky pour éviter de geler lors d’un vol sous zéro à travers une tempête de neige pour trouver Yasir Arafat.

Il a servi 12 ans en tant que fonctionnaire n ° 2 de l’ONU, succédant à Ralph J. Bunche au poste de sous-secrétaire général aux affaires politiques en 1974, après deux ans en tant que secrétaire général adjoint. Il a écrit des livres sur les dirigeants et les opérations des Nations Unies et a été nommé chevalier commandant par la reine Elizabeth II en juin 1986.

C’est M. Urquhart qui a décidé que les troupes de l’ONU devraient porter des casques bleus pour les distinguer des combattants réels, et il a articulé les principes de leurs opérations de maintien de la paix, disant qu’ils ne devraient entrer dans une zone de guerre qu’avec un large soutien politique et un mandat pour rester au-dessus de la conflit, de n’utiliser la force qu’en dernier recours et, en fin de compte, de mettre fin aux hostilités et de faciliter les négociations.

Il est diplômé de la Westminster School de Londres en 1937. Après deux ans à l’Université d’Oxford, il rejoint l’armée britannique au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Pendant le camp d’entraînement en 1942, son parachute échoue en partie dans les derniers instants d’un saut; il se souvient avoir regardé sa «forme de tulipe» en plongeant dans un champ labouré. Gravement blessé, on lui a dit qu’il pourrait ne plus jamais marcher. Mais en l’espace d’un an, il avait rejoint son unité et avait vu des actions en Afrique du Nord et en Sicile.

Brian Edward Urquhart est né le 28 février 1919, dans le sud-ouest de l’Angleterre, dans la ville de Bridport, l’un des deux fils de Murray et Bertha (Rendall) Urquhart. Son père a quitté la famille à l’âge de 7 ans. Sa mère a enseigné à l’école de badminton de Bristol et, avec son frère Andrew à l’école ailleurs, elle a inscrit Brian comme le seul garçon parmi 200 filles. L’un de ses camarades de classe était Indira Nehru, qui est devenue la première ministre Indira Ghandi de l’Inde.

En 1986, lorsque M. Urquhart a pris sa retraite, il avait dirigé 13 opérations de maintien de la paix, recruté une force de 10 000 soldats dans 23 pays et établi le maintien de la paix comme l’une des fonctions les plus visibles et politiquement populaires des Nations Unies. Dans un éditorial, le New York Times l’a salué comme un soldat visionnaire de la paix.

Dans une ère d’après-guerre marquée par des révolutions, des conflits régionaux et des conflits de la guerre froide, assombri par les craintes d’une conflagration nucléaire Est-Ouest, M. Urquhart a déployé et souvent conduit ses soldats de la paix légèrement armés dans des zones de guerre au Moyen-Orient, au Congo, en Afrique australe, Cachemire, Chypre et autres lieux. Ils ont parfois échoué à désamorcer des situations explosives, mais ont souvent réussi à apaiser les tensions et à aider les réfugiés.

En 1944, en tant qu’officier supérieur du renseignement, M. Urquhart s’est opposé en vain à l’opération Market Garden, un assaut aérien malavisé visant à s’emparer de ponts sur le Rhin. Son échec a coûté 17 000 victimes alliées. L’épisode a été relaté dans un livre de Cornelius Ryan de 1974, «A Bridge Too Far», et dans un film de 1977 de Richard Attenborough du même nom. À la fin de la guerre, à la recherche de sites de recherche atomique allemands, M. Urquhart est tombé sur les horreurs du camp de concentration de Bergen-Belsen.

Son mariage en 1944 avec Alfreda Huntington s’est soldé par un divorce. Ils ont eu trois enfants, Thomas, Katharine et Robert. Il a épousé Sidney Howard Canfield en 1963 et ils ont eu deux enfants, Rachel et Charles. Il laisse dans le deuil sa femme, actuellement en hospice; ses cinq enfants; un beau-fils, Thomas Canfield; et par 14 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.

Libéré en tant que major en 1945, M. Urquhart est allé travailler à Londres avec Gladwyn Jebb, qui était directeur de la commission qui a planifié le Secrétariat de l’ONU, la fonction publique qui finirait par effectuer une grande partie du travail de l’ONU depuis le gratte-ciel de verre familier sur l’East River. Lorsque le Secrétariat a été organisé en 1946, M. Urquhart a déménagé à New York et est devenu l’adjoint en chef du secrétaire général Trygve Lie.

Les soldats de la paix ont été officiellement déployés pour la première fois lors de la crise de Suez de 1956, quand Israël a envahi l’Égypte et la Grande-Bretagne et la France sont intervenues. Ils ont contribué à mettre fin à la sécession du Katanga du Congo en 1963. Ils ont été affectés pour réprimer les conflits entre les Chypriotes grecs et turcs en 1964 et les forces indiennes et pakistanaises au Cachemire en 1965. Ils ont été envoyés dans la péninsule du Sinaï et sur les hauteurs du Golan en 1972, puis dans le sud du Liban en 1978 et 1982 pour amortir les affrontements israélo-palestiniens.

Après sa retraite, M. Urquhart a rejoint la Fondation Ford et a écrit des livres et des commentaires fréquents pour The New York Review of Books The Times et d’autres publications. Il a vécu à Manhattan et Tyringham, Mass.

Ses livres incluent «Ralph Bunche: An American Life» (1993), «Hammarskjöld» (1972) et une autobiographie, «A Life in Peace and War» (1987).