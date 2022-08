Brian Tyree Henry reprend Cassius

“Je sais que la saison dernière a reçu des critiques mitigées parce que nous nous sommes éloignés de la formule ordinaire à laquelle les gens s’attendaient. Mais c’est comme, regarde, mec. Quand nous avons commencé cet Atlanta, c’était quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas non plus… »

Brian Tyree Henry est Cassius’ dernière star de la couverture et l’acteur talentueux se vante d’être une force imparable à Hollywood. L’acteur caméléon continue d’écraser les rôles au cinéma et à la télévision et il aime apparemment écraser non seulement sa carrière, mais aussi le visage largement admiré d’un certain A-lister.

‘Il n’y a pas de plus grand sentiment au monde que de claquer de Brad Pitt visage sur une table de plateau », a déclaré Brian Tyree Henry à Keith Murphy pour Cassius faisant référence à son rôle et à ses scènes de combat dans le film Train à grande vitesse.

Henry joue la moitié des frères / assassins britanniques excentriques Lemon et Tangerine et son “jumeau” est joué par Aaron Taylor-Johnson. Alerte spoil; ils ne se ressemblent pas parce que Johnson est [quite] blanc, mais Brian Tyree Henry a dit Cassius que cela a rendu les choses particulièrement intéressantes et qu’il est particulièrement reconnaissant de cette opportunité.

“Je connais la dynamique d’avoir un Noir et un Blanc faisant équipe pour la même mission”, explique Henry à propos de son lien improbable et fraternel à l’écran avec Taylor-Johnson. “Mais généralement, ces duos sont deux hommes de mondes différents qui se réunissent comme dans Arme mortelle ou Pulp Fiction. Mais avec Lemon et Tangerine, nous ne savons pas à quoi ressemblait leur éducation, mais nous savons qu’ils l’ont traversé ensemble. Je suis vraiment reconnaissant à David de nous avoir permis d’explorer cela parce que vous n’avez pas vraiment la chance de voir ce genre de parenté et de fraternité entre deux personnes comme nous.

En plus de jouer sur Bullet Train, l’acteur de 40 ans a également parlé de son travail sur Atlanta FX où il joue aux côtés de Donald Glover, Lakeith Stanfield et Zazie Beatz et donne vie à Paper Boi. Selon l’acteur, il est bien au courant des critiques mitigées pour la saison trois et il a une opinion à leur sujet.

En travaillant avec Zazie Beatz :

«Moi et Za avons une blague en cours. Comme à Atlanta, il est très rare qu’elle et moi ayons des scènes ensemble. Alors flashez-vous vers le Joker. Nous avons tous les deux été choisis pour ce film et je me suis dit, oh mon Dieu, encore un autre projet où je n’ai aucune scène avec Zazie ! Et puis je suis dans Bullet Train et j’étais comme, toujours pas de scènes ensemble. Je viens de dire à Zazie à ce stade que cela devrait être notre blague cosmique pour le reste de nos vies.

Sur ‘Atlanta’ :

“Atlanta est sa propre loupe sur nos propres vies et trajectoires personnelles. Je pense qu’il n’y a jamais eu d’émission comme Atlanta faisant ce que nous avons fait, racontant les histoires que nous racontons et retournant l’objectif sur le spectateur comme, ouais, c’est absurde, n’est-ce pas? Je sais que la saison dernière a reçu des critiques mitigées parce que nous nous sommes éloignés de la formule ordinaire à laquelle les gens s’attendaient. Mais c’est comme, regarde, mec. Quand nous avons commencé cet Atlanta, c’était quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas non plus. Nous ne pensions pas que vous feriez du rock avec une voiture invisible, mais vous l’avez fait.

Travailler avec Brad Pitt :

«Alors Brad et moi essayons de comprendre comment faire toute cette chorégraphie de combat différente où nous devons être silencieux. À un moment donné [during the scene], je lui ai dit : « Tu ressembles à tous les hommes blancs sans-abri que j’ai jamais vus. Tu vas t’asseoir devant moi avec un bob ? Oh, fantastique. J’ai juste dit: “Entrons, mec.” Et Brad a passé un bon moment avec ça. J’ai eu la chance de participer à cette étape du Brad Pitt Fun Tour.

Être un acteur noir :

«J’ai grandi comme la plupart d’entre nous, hommes noirs et femmes noires dans une société, entendant ce que nous ne pouvons pas être. On nous a dit, non, vous ne pouvez pas aspirer à être cela. Assurez-vous que vous poussez tout vers le bas et que vous ne sentez rien. Donc, ce que j’ai eu l’honneur absolu et la grâce de pouvoir découvrir en jouant, c’est que cela m’a donné un exutoire. Cela m’a donné l’occasion de jouer plusieurs couches différentes et plusieurs facettes différentes de ce qu’un homme noir peut être dans ce monde. Je veux juste faire cela constamment pour vous rappeler que vous pouvez tout faire.

