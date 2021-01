WASHINGTON – L’officier de police du Capitole Brian Sicknick, décédé après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, sera en honneur la semaine prochaine dans la rotonde du Capitole, selon la direction du Congrès.

Sicknick, 42 ​​ans, est décédé des suites de blessures qu’il a subies après qu’une foule pro-Trump a violé le Capitole. Il a été touché à la tête avec un extincteur au cours de la lutte de plusieurs heures pour le contrôle du bâtiment.

« Le Congrès américain est uni dans le chagrin, la gratitude et l’appréciation solennelle pour le service et le sacrifice de l’agent Brian Sicknick », ont déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. l’insurrection contre notre Capitole a contribué à sauver des vies, à défendre le temple de notre démocratie et à faire en sorte que le Congrès ne soit pas détourné de notre devoir envers la Constitution. «

«Son sacrifice nous rappelle chaque jour notre obligation envers notre pays et envers les personnes que nous servons», poursuit la déclaration conjointe.

La tradition d’utiliser la rotonde du Capitole pour rendre hommage à des Américains distingués a commencé en 1852, mais historiquement, cet honneur a été donné aux officiers militaires et aux élus qui «sont restés en état». Plus récemment, le Congrès a permis à des citoyens éminents de «mentir en l’honneur».

Seuls quelques autres citoyens privés ont été en honneur, selon une histoire de la Maison de la tradition, y compris deux autres policiers du Capitole décédés dans l’exercice de leurs fonctions en 1998: l’agent Jacob J. Gibson.

Le communiqué de presse indique qu’une cérémonie d’arrivée aura lieu mardi soir, et une période de visionnage commencera à 22 heures pour les membres de la police du Capitole américain et se poursuivra pendant la nuit.

Les membres du Congrès auront l’occasion d’assister à une période de visionnage le lendemain matin.

Un hommage au Congrès aura lieu par la suite. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, la cérémonie ne sera ouverte qu’aux invités.

Un départ cérémonial aura lieu mercredi à midi avant que Sicknick ne soit enterré au cimetière national d’Arlington.

Sicknick a rejoint la force en juillet 2008 et faisait partie de l’unité des premiers intervenants du département, ont indiqué des responsables.

Avant de travailler comme officier de police du Capitole, Sicknick a servi six ans dans la Garde nationale aérienne du New Jersey, où il a été déployé en Arabie saoudite et au Kirghizistan.

«Au nom de la Chambre des représentants et du Sénat, nous avons le grand privilège de rendre hommage à l’agent Sicknick avec cette cérémonie de mensonge», ont poursuivi Pelosi et Schumer. «Que cette cérémonie et la connaissance avec laquelle tant de personnes pleurent et prient pour eux soient un réconfort pour la famille de l’agent Sicknick pendant cette triste période.

Le Capitole a été violemment violé il y a trois semaines par une foule en colère qui visait à arrêter le décompte des votes du collège électoral pour le président Joe Biden.

Contribution: Grace Hauck, Nicholas Wu