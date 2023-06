Brian Shirley remporte les championnats nationaux d’été au Sycamore Speedway – Shaw Local

Après un samedi soir marqué par la malchance et un peu de destruction, Brian Shirley cherchait une occasion de rebondir. Dimanche soir au Sycamore Speedway, il a obtenu exactement ce pour quoi il était venu – sa troisième victoire de la semaine et un chèque supplémentaire de 10 000 $ en tant que champion de la semaine 1 des 38e championnats nationaux d’été DIRTcar.

Shirley, la quadruple Visite de l’enfer champion de Chatham, a enduré des choses difficiles samedi au Fairbury Speedway – crever un pneu alors qu’il courait dans un lieu de transfert dans sa course de chaleur, puis tomber dans une épave au début de la fonction, le laissant avec une 14e place alors qu’il regardait l’un de ses rivaux de l’Illinois est reparti avec un autre gros salaire.

« Hier soir, Bobby [Pierce] a fait ce qu’il fait à Fairbury, et pour nous, ce n’était qu’une nuit difficile », a déclaré Shirley. « Cela a coupé le vent de mes voiles, je ne vais pas mentir. J’étais définitivement un peu déçu aujourd’hui, mais comme je l’ai toujours dit, on ne peut tout simplement pas arrêter le destin.

Lui et l’équipe de Bob Cullen Racing se sont débrouillés et se sont regroupés dans la courte période de nuit qu’ils ont eue dimanche et ont renversé la vapeur, préparant une voiture de course qui a mené les 40 tours de piste et a remporté leur troisième grand prix de 5 000 $ pour la troisième fois cette semaine.

« Dans l’ensemble, je suis juste fier de tous ceux qui sont affiliés à mon équipe », a déclaré Shirley.

Il s’est heurté à la colère de quelques autres champions des championnats nationaux d’été en route vers l’arrivée, à commencer par Dennis Erb Jr. juste après la mi-course lorsqu’il a obtenu un excellent redémarrage et s’est installé derrière Shirley. Erb a rapidement montré une roue à l’intérieur de Shirley et a continué à creuser dessus, frôlant presque devant lui pour prendre la tête alors que le drapeau d’avertissement flottait au 26e tour.

« Dennis m’a définitivement fait descendre tout de suite », a déclaré Shirley. « J’ai commencé à changer un peu ma ligne parce que je pouvais entendre Dennis.

« Je connais Dennis – chaque fois qu’il s’agit d’être en bas, ce gars est vraiment bon. »

Shirley a réussi à secouer Erb lors du redémarrage qui a suivi, mais peu de temps après, il a rencontré un autre de ses rivaux à Jason Feger – qui a échappé à Erb avec un mouvement croisé rapide dans les virages 3-4 lors du même redémarrage.

« Je savais que j’avais une assez bonne traction là-bas dans la ligne droite arrière, et j’ai continué à essayer de mettre en place ce mouvement », a déclaré Feger. « Mais, si j’étais trop près de [Erb] en entrant dans le virage 3, je n’ai pas pu obtenir la course dont j’avais besoin, donc le temps s’est un peu écoulé, et je pense qu’il a un peu dépassé le virage 3.

« Il a été un peu poussé, donc une fois que j’ai vu ça, j’ai su que c’était ma chance. J’ai juste refusé et je me suis tenu dessus.

Feger est venu à la poursuite du leader dans les derniers tours, mais n’a pas été en mesure de combler l’écart dans le temps alors que Shirley a franchi la ligne pour sa 41e victoire en carrière aux championnats nationaux d’été.

« Je ne sais pas ce qu’il restait dans le réservoir, mais je savais que notre voiture était probablement aussi bonne », a déclaré Feger. « Nous allions probablement avoir besoin d’un peu de trafic pour mettre en place un choix ou nous faire sortir de notre rythme préféré et faire bouger les choses. »