L’ailier de LAFC et international uruguayen Brian Rodriguez rejoindra le club espagnol de deuxième division UD Almeria grâce à un prêt, ont annoncé lundi les clubs.

L’accord permettra à Rodriguez de rester jusqu’à la conclusion de la campagne 2020-2021 d’Almeria en mai et pourrait devenir permanent.

« Brian rejoint Almeria alors qu’ils font une forte pression pour la promotion dans la première division espagnole », a déclaré le co-président et directeur général de LAFC, John Thorrington. « Depuis son arrivée en 2019, Brian a été un point central de notre attaque et une énorme raison de notre succès. Cette décision lui donne une excellente occasion de jouer des matchs importants aux plus hauts niveaux du football européen. »

Rodriguez, 20 ans, a rejoint l’équipe de la Major League Soccer en 2019 en provenance de l’Uruguay Penarol. Au cours de ses deux premières saisons à Los Angeles, Rodriguez a marqué trois buts en 25 apparitions.

Il a trois buts en neuf apparitions pour l’Uruguay, apparaissant pour La Céleste lors de leurs derniers matches de qualification pour la Coupe du Monde de la CONMEBOL.

Avec 16 matchs à jouer, Almería occupe actuellement la troisième place du classement de LaLiga 2 avec une fiche de 14-3-5 (45 points). À la fin de la saison, les deux meilleures équipes gagneront automatiquement une promotion dans la première division espagnole, tandis qu’une troisième équipe gagnera une promotion à partir d’une tranche éliminatoire entre les équipes qui terminent de la 3e à la 6e.

LAFC a également annoncé la signature du gardien de but Tomas Romero, âgé de 20 ans.