Brian Mulroney défend Trudeau, dit que la Colline du Parlement est en proie à « des ordures, des rumeurs, des commérages »

L’ancien premier ministre Brian Mulroney a monté la défense de l’un de ses successeurs lundi, affirmant que Justin Trudeau avait livré les « gros articles » et que l’histoire n’allait pas bien sur les habitants de la Colline du Parlement qui poussent les « poubelles… les rumeurs » et les « commérages ». . »

S’exprimant lors du Forum économique de l’Atlantique, un symposium à l’Université St. Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, l’ancien premier ministre progressiste-conservateur a déclaré que le libéral Trudeau avait eu un bon mandat. Il a salué la gestion par le gouvernement de la pandémie de COVID-19, sa renégociation de l’ALENA et son soutien continu à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie.

« J’ai appris au fil des ans que l’histoire ne se soucie pas des futilités et des ordures des rumeurs et des commérages qui circulent sur la Colline du Parlement. L’histoire ne se préoccupe que des gros articles qui ont façonné l’avenir du Canada », a déclaré Mulroney.

Il a déclaré que Trudeau et les premiers ministres « se sont comportés aussi bien que n’importe qui d’autre dans le monde » face au COVID, ce que Mulroney a appelé « le plus grand défi qu’un premier ministre ait relevé au Canada en 156 ans ».

Au sujet de l’ALENA, Mulroney a déclaré avoir vu de ses propres yeux comment Trudeau avait pris « de grandes décisions à des moments cruciaux » et obtenu « une victoire importante pour le Canada ».

« C’est grâce au leadership que nous avons vu de la part du gouvernement du Canada », a déclaré Mulroney. « Cela a été obtenu malgré l’opposition (du président américain de l’époque, Donald Trump). Cela a été obtenu par le premier ministre Trudeau et ses collègues. Trump voulait saboter le Canada de plusieurs façons importantes et il a fallu de la vision et une main ferme. »

Le gouvernement Mulroney a d’abord négocié un accord de libre-échange avec les États-Unis, puis plus tard un accord commercial trilatéral avec le Mexique.

Trudeau s’est également appuyé sur l’expertise de Mulroney lorsqu’il a affronté Trump au cours de la période 2017-2020 lorsque l’accord a été restructuré.

Le premier ministre Justin Trudeau, à droite, se voit offrir un siège au bureau par l’ancien premier ministre Brian Mulroney lors d’une visite d’une réplique de l’ancien bureau parlementaire de M. Mulroney à Mulroney Hall de l’Université St. Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, le lundi 19 juin. 2023. (Darren Calabrese/Presse canadienne)

Mulroney a déclaré que son gouvernement était le premier à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de la Russie lors de la désintégration de l’Union soviétique au début des années 1990.

Il est important que le Canada, un pays avec une importante diaspora ukrainienne, soutienne la lutte de l’Ukraine contre la tyrannie russe, a déclaré Mulroney.

« Trump dit: » Eh bien, je me fiche de qui gagne « », a déclaré Mulroney. « Je me soucie de qui gagne et le Premier ministre s’en soucie. Et ça doit être des Ukrainiens. »

Il a également salué les efforts de Trudeau pour stimuler la croissance économique au Canada atlantique. La région est plus riche et plus peuplée qu’elle ne l’a été depuis longtemps, a déclaré Mulroney.

Mulroney a déclaré que les historiens ne s’attarderont pas sur les « absurdités » qui, selon lui, émanent du Parlement en ce moment.

Mulroney n’a pas précisé ce qu’il considérait comme « un non-sens ».

Ces derniers jours, Trudeau a été confronté à des questions sur la gestion par son gouvernement de l’ingérence électorale chinoise, l’état de l’économie dans un contexte d’inflation élevée et le transfert du meurtrier Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne. Le Premier ministre a également été accusé par les conservateurs de l’opposition d’avoir poussé des « absurdités éveillées ».

L’ancien premier ministre Brian Mulroney au Mulroney Hall de l’Université St. Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, le lundi 19 juin 2023. (Darren Calabrese/Presse canadienne)

Les éloges de Mulroney viennent après qu’il ait facilement appuyé l’ancien chef conservateur Erin O’Toole lors des dernières élections fédérales.

En 2021, Mulroney a déclaré qu’O’Toole était « stable et fort » et un « visionnaire » à qui on pouvait faire confiance pour diriger le pays.

O’Toole, comme Mulroney, a poussé une vision plus modérée du conservatisme dans sa candidature au poste le plus élevé.

Lors d’un discours acceptant l’approbation de Mulroney, O’Toole a déclaré qu’il voulait bâtir un parti où « chaque Canadien peut se sentir chez lui », un parti « inclusif, diversifié, tourné vers l’avenir, progressiste et favorable aux travailleurs ».

Mulroney n’a pas mentionné le chef actuel du parti, Pierre Poilievre, dans son discours de lundi.

Trudeau est monté sur le podium après le discours de Mulroney, plaisantant qu’il n’aime pas parler après un orateur respecté comme Mulroney. « C’est un peu plus embarrassant quand vous parlez de moi en termes aussi élogieux », a-t-il déclaré.

À la fin de ses propres remarques lors de l’événement, Trudeau a pris un coup à peine voilé sur Poilievre.

« Vous savez Brian, il semble y avoir deux types de politiciens aujourd’hui – ceux qui veulent brûler les choses, et ceux qui vous ressemblent davantage, qui veulent constamment construire des choses », a-t-il déclaré.