Brian McKenna, producteur fondateur de l’émission The Fifth Estate de CBC, est décédé à 77 ans

Brian McKenna, réalisateur de documentaires montréalais acclamé et producteur fondateur de CBC’s Le cinquième Étatest décédé vendredi soir à l’âge de 77 ans.

McKenna est rappelé par sa famille comme « passionné », un « modèle incroyable » et « quelqu’un qui était prêt à poser des questions difficiles sur l’histoire de notre pays ».

La famille a déclaré que McKenna « souffrait d’une longue maladie ».

Sa fille, Robin McKenna, a déclaré que son père aimait beaucoup la famille et qu’elle se souvient de beaucoup de rires, de plaisanteries et de taquineries. Elle-même cinéaste, elle a déclaré que son père était une grande source d’inspiration.

« Nous avons eu beaucoup d’aventures avec lui et il était inspirant en tant que père. J’ai pu accompagner plusieurs de ses tournages de films quand j’étais jeune », a-t-elle déclaré.

« Il avait un grand amour de la poésie et de l’art et un sens du sublime qu’il m’a transmis. Les conversations du dîner étaient toujours animées, nous étions encouragés à avoir nos propres opinions et à ne pas être d’accord. »

Carrière primée

La carrière de McKenna a commencé lorsqu’il était rédacteur en chef du journal de son collège, Loyola News, avant de se joindre au Montreal Star et plus tard à CBC.

Il était surtout connu pour la série primée La vaillance et l’horreur. La série en trois parties examinant l’implication du Canada dans trois batailles pendant la Seconde Guerre mondiale a fait l’objet d’une controverse après sa publication et a conduit à une enquête de cinq semaines par le Sénat, une audience du CRTC, une poursuite de 500 millions de dollars et un rapport de l’ombudsman de la CBC.

McKenna est photographié avec Pierre Trudeau sur le tournage des Mémoires de Trudeau. (Avec l’aimable autorisation de Conor McKenna)

Le travail le plus apprécié de McKenna a approfondi le rôle du Canada dans diverses guerres au cours des derniers siècles – ayant réalisé plus de 20 films sur le sujet – mais il est également connu pour les nouvelles locales de Montréal comme la controverse entourant la construction du stade olympique en 1976.

« C’était un père formidable », a déclaré son fils Conor McKenna, l’animateur de L’émission du matin sur TSN 690.

« Cela m’a laissé des chaussures énormes à remplir que je ne pense certainement pas pouvoir commencer à faire. Mais beaucoup à aspirer, beaucoup à vivre à la fois en tant que père et professionnel. »

REGARDER | Un épisode de Le cinquième État produit par McKenna :

‘Who Killed JFK’ a été diffusé le 22 novembre 1983 devant trois millions de téléspectateurs — les plus hautes audiences de l’histoire du cinquième domaine. Il a été produit par le producteur primé Brian McKenna et l’animateur Eric Malling.

Le cinéaste a reçu 40 nominations au Canada et à l’étranger et a remporté le prix Gordon Sinclair 1993 pour le journalisme de radiodiffusion.

Il a reçu le Prix d’histoire du Gouverneur général pour les médias populaires en 2007 pour « sa capacité exceptionnelle à relever les défis de la communication de l’histoire par le biais de médias modernes avec originalité, détermination et un profond respect pour ceux dont il raconte les histoires ».

McKenna était également un défenseur de la liberté de la presse et contre l’enlèvement de journalistes et a fondé Canadian Journalists for Free Expression.

Sa famille a également cité dîner avec Fidel Castro, filmer en Corée du Nord, partager des dîners montréalais avec Pierre Elliott Trudeau et boire de la vodka en Union soviétique avec Wayne Gretzky et Vladislav Tretiak parmi les autres exploits notables de sa vie.

Il laisse dans le deuil sa compagne Renée Baert; ses enfants Robin, Katie, Conor et leur mère Susan Purcell; Emma et Tess et leur mère Anne Lagace Dowson; ses petits-enfants Leo, Aedan et Dylan; frères et sœurs William, Joan, John et Terence; et son ami de toujours Stephen Phizicky.

REGARDER | McKenna sur l’enquête sur l’assassinat de John F. Kennedy :