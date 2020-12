Brian McFadden a ému les fans en partageant un regard sur l’échographie de sa fiancée enceinte.

Brian de Westlife, 40 ans, a partagé sa joie de bébé avec Danielle Parkinson le mois dernier – après avoir subi deux fausses couches déchirantes.

Mais après un traitement de FIV réussi, Danielle est enceinte et devrait accoucher en mai de l’année prochaine.

Et avant de redevenir papa, un Brian extatique ne pouvait s’empêcher de partager un cliché du scan à mi-chemin de la grossesse de Danielle.

Il est déjà papa de Molly et Lilly-Sue, qu’il partage avec son ex-épouse Kerry Katona, alors que ce sera le premier enfant de Danielle.

« Bébé Mac !! » Brian a légendé le sonogramme, « Nous sommes à mi-chemin! X. »







(Image: LightRocket via Getty Images)



Le couple a depuis été inondé de mots aimables et de messages de félicitations.

Ils ont dit OK! magazine en novembre qu’ils attendaient après deux ans d’essais.

«Nous sommes dans 15 semaines maintenant», remarqua Brian.

Danielle a ajouté: « Nous sommes attendus le 14 mai. Mais ils ont dit que normalement avec votre premier bébé, il peut être tôt. »

Ils avaient subi deux fausses couches dévastatrices, avant de passer la barre des trois mois avec leur bébé «miracle».







(Image: Instagram / brianmcfadden123)









(Image: Instagram / brianmcfadden123)



Danielle a poursuivi: « Il fait [feel like a miracle] mais je me sens horrible de dire cela, car j’ai eu tellement de messages sur Instagram.

«La communauté de la FIV est si charmante et j’ai entendu de vraies histoires traumatisantes de personnes qui essayaient depuis 10 ans, des personnes qui ont eu plus de huit fausses couches, alors je pense que nous avons eu de la chance lors de notre troisième tentative.

Et ils ont crédité Zara et Mike Tindall de les avoir mis en contact avec un nutritionniste qui les a aidés à concevoir.

« Mike et Zara nous ont mis en contact avec Simone, la nutritionniste qui nous a préparés pour cette fois », se souvient Irish Brian.

«Après la fausse couche, nous nous sommes assis avec eux et avons discuté. Cette femme nous mettait sur un certain régime, et Mike a garanti que cela fonctionnerait. Il était complètement rig.







(Image: Instagram / brianmcfadden123)



Brian a déjà été marié deux fois, une fois avec Kerry, avec qui il s’est marié en 2002.

Mais ce n’était pas censé être et ils se sont séparés quatre ans plus tard.

Il a ensuite noué une relation amoureuse avec Vogue Williams, qu’il a épousé en 2012, mais s’est séparé en 2015.

En décembre de l’année dernière, lui et Danielle, professeur d’éducation physique, ont annoncé leur engagement.

* The Miscarriage Association (01924 200 799) miscarriageassociation.org.uk soutient les femmes touchées par une fausse couche, des grossesses extra-utérines et molaires. Si vous vous inquiétez pour un être cher, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, ou envoyer un courriel à info@miscarriageassociation.org.uk