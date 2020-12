Brian McFadden a dévoilé sa honte secrète en admettant s’être mouillé sur SM: TV Live.

Dans un moment devenu emblématique, l’ancienne star de Westlife a tellement ri qu’il s’est désherbé lui-même.

Dans une esquisse de l’émission à succès du samedi matin des années 90, Ant McPartlin et Dec Donnelly exécutaient leur croquis de Pokemon, avec Dec en traînant le personnage de Misty, lorsque le groupe de garçons est entré sur scène pour interpréter son hit Flying Without Wings.

Dec a laissé Brian en état de suture alors qu’il criait son nom à plusieurs reprises et lui disait qu’il l’aimait, courant autour de la scène en perdant le contrôle.

Il déchira ensuite son T-shirt pour en révéler un en dessous avec le visage de Brian imprimé dessus avant de s’évanouir en sa présence.







(Image: ITV)



En discutant du personnage sur The Story of SM: TV Live, Ant a déclaré: « Elle aimait beaucoup Brian, elle était obsédée par lui. »

Apparaissant dans la série pour revenir sur le désormais célèbre sketch, le chanteur Brian a déclaré: « On vient de nous dire que les garçons vont faire leur petit croquis de Pokémon et ce que nous avons besoin de vous, c’est que vous sortez tous les cinq derrière les garçons pendant qu’ils le font et chantent un peu de Flying Without Wings, c’est tout ce qu’on m’a dit. «

Mais il y avait beaucoup plus à faire.

Il a continué: « La prochaine chose, Dec arrache son haut et il a une photo de mon visage sur sa poitrine, et je l’ai juste perdue, je ne pouvais littéralement pas la tenir ensemble et je n’ai jamais autant ri.







(Image: ITV)







(Image: ITV)



« Je ne vais pas mentir, un petit pipi est sorti, juste un petit pipi est sorti, j’ai ri si fort. »

Brian a avoué que 20 ans plus tard, les fans lui tweetaient régulièrement des vidéos du moment pour partager les rires.

« C’est l’un des moments les plus drôles dans lesquels j’ai jamais été impliqué à la télévision », a-t-il déclaré.

C’est un moment du spectacle qui laisse encore les gens en difficulté.







(Image: ITV)







(Image: ITV)



« Omg the Brian bit est phénoménal », a tweeté un fan.

«Tv gold», un autre l’a surnommé.

Et un autre a posté: « J’adore la façon dont ils ont bien pris la pisse de Brian McFadden »

« un de mes morceaux préférés de SM: la télévision », a avoué l’un d’eux.