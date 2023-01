Brian McBride quitte le poste de directeur général de l’USMNT

L’équipe nationale masculine des États-Unis aura un regard très différent au sommet alors qu’elle se dirige vers la nouvelle année.

Brian McBride ne reviendra pas en tant que directeur général du programme, ont déclaré des sources à ESPN.

McBride, qui a marqué 30 buts en 95 apparitions pour les États-Unis en tant que joueur, est devenu le directeur général de l’équipe masculine en 2020.

L’examen de la situation de l’entraîneur Gregg Berhalter est toujours en cours, selon des sources. Berhalter est toujours candidat pour revenir en tant qu’entraîneur, mais les retombées du différend très médiatisé impliquant Berhalter et la famille Reyna le rendent de moins en moins probable, selon des sources.

Le remaniement du programme masculin survient après deux mois tumultueux, commençant par la défaite de l’équipe contre les Pays-Bas en huitièmes de finale de la Coupe du monde et se poursuivant par un drame interne bizarre centré sur Berhalter, la famille Reyna et des allégations de chantage liées à un incident de violence domestique vieux de plusieurs décennies impliquant Berhalter et sa femme.

Les États-Unis devraient commencer samedi leur premier camp d’entraînement de 2023 avant deux matches amicaux, avec l’entraîneur adjoint Anthony Hudson à la tête de l’équipe par intérim.

Le contrat de Berhalter avec US Soccer avait expiré à la fin de l’année, mais malgré la controverse entourant sa décision de ne pas présenter Gio Reyna au Qatar – et les révélations ultérieures sur la réaction des parents de Reyna à ce choix – Berhalter a déclaré qu’il espère continuer avec les États-Unis alors qu’ils se dirigent vers la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Earnie Stewart, un ancien coéquipier de McBride et Berhalter, reste en position de force au sein de la fédération en tant que directeur sportif de US Soccer. Stewart supervise l’examen des performances de Berhalter et la recherche du prochain entraîneur à temps plein.

Le correspondant de football américain d’ESPN, Jeff Carlisle, a contribué à ce rapport.