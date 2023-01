Brian McBride nommé directeur général de l’USMNT, selon un rapport

Brian McBride ne reviendrait pas en tant que directeur général de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Signalé pour la première fois par ESPNdes sources du journal sportif affirment que le directeur sportif de US Soccer, Earnie Stewart, a informé son conseil d’administration de cette décision.

La décision de déménager a été prise jeudi

Stewart a apparemment informé le conseil d’administration de la décision de laisser partir McBride lors d’une présentation jeudi. La source a également discuté de la situation avec le Presse associée sur des promesses d’anonymat.

Stewart est un ancien coéquipier USMNT de McBride et Gregg Berhalter.

McBride occupait auparavant le poste de directeur général depuis 2020. L’ancien attaquant a marqué 30 buts internationaux pendant son temps en tant que joueur de l’USMNT. Il a également été un succès pour Columbus Crew et Fulham.

Stewart a participé à trois tournois de la Coupe du monde pour l’équipe américaine. L’attaquant d’origine néerlandaise a commencé sa carrière d’après-joueur en tant que directeur technique de l’équipe d’Eredivisie du NAC Breda en 2006.

Stewart a ensuite occupé des rôles similaires avec AZ Alkmaar et Philadelphia Union. Plus tard, il est devenu le tout premier directeur général de l’USMNT en 2018 et a ensuite été promu à son poste actuel un an plus tard.

Le remaniement pourrait être le début de grands changements pour l’USMNT

La nouvelle du licenciement de McBride arrive à un moment un peu controversé au sein de l’USMNT. L’avenir de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter est encore très incertain.

L’entraîneur a traversé une période difficile depuis son embauche en 2018. Stewart a initialement recommandé l’embauche de Berhalter comme entraîneur-chef de l’USMNT.

Cependant, Berhalter fait actuellement l’objet d’une enquête par US Soccer pour un incident de violence domestique survenu en 1991. Bien que son contrat d’entraîneur-chef ait techniquement expiré, aucune décision officielle n’a encore été prise concernant son rôle au sein de l’équipe.

L’USMNT entame samedi sa première séance d’entraînement depuis la Coupe du monde. Berhalter ne sera évidemment pas impliqué. Anthony Hudson dirige actuellement l’équipe américaine sur une base temporaire.

Crédit photo : IMAGO / ANP