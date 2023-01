Brian McBride de l’USMNT quitte le poste de directeur général

Doug McIntyre Journaliste de football

Brian McBride est sorti en tant que directeur général de l’équipe nationale masculine des États-Unis, ont confirmé plusieurs sources à FOX Sports.

McBride, qui a représenté les États-Unis en tant que joueur dans trois Coupes du monde, devenant en 2002 le premier Américain à marquer lors de plusieurs tournois (un exploit depuis égalé par Clint Dempsey et Landon Donovan), a été nommé à ce poste en janvier 2020.

Le contrat que McBride a signé puis a expiré le mois dernier. McBride a remplacé Earnie Stewart en tant que directeur général après que Stewart soit devenu le premier directeur sportif de US Soccer, supervisant à la fois les hommes américains et l’équipe nationale féminine quadruple championne du monde.

Un porte-parole de US Soccer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le départ de McBride. ESPN a été le premier à signaler que McBride et la fédération s’étaient séparés mais n’ont fourni aucun détail supplémentaire.

McBride, 50 ans, a remporté 95 sélections avec les États-Unis entre 1994 et 2006, marquant 30 fois. Il ne suit que Dempsey, Donovan, Jozy Altidore et Eric Wynalda sur la liste des buts de tous les temps de l’USMNT. Il a également joué pour le club allemand de Wolfsburg, avec les équipes MLS Columbus Crew et Chicago Fire, et en Premier League anglaise avec Everton et Fulham, où il a été capitaine des Cottagers et a marqué 33 fois en 140 matches de Premier League.

Les meilleures histoires de FOX Sports :