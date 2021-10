Brian Laundrie vu avec DEUX téléphones portables dans des images de caméra corporelle malgré le fait qu’il ait dit aux flics qu’il « n’avait pas de téléphone »

Des images de la caméra corporelle de la POLICE d’une dispute entre Brian Laundrie et Gabby Petito montrent que Laundrie manipule deux téléphones portables – bien qu’il ait dit aux flics qu’il n’avait pas de téléphone.

Lorsqu’un policier de Moab l’a pressé de savoir s’il avait un téléphone portable, Laundrie a déclaré qu’il n’avait pas de téléphone et qu’il craignait de ne pas avoir les moyens de communiquer.

« Je tenais les clés parce que je ne voulais aller nulle part, et ma grande peur, c’est que je n’ai pas mon téléphone », a-t-il déclaré pendant l’interaction avec la police et les gardes du parc à la suite de la querelle physique des couples le 12 août.

« Je n’ai pas vraiment – ​​je n’ai pas de téléphone.

« Alors si elle s’en va sans moi [sic], je suis tout seul », a expliqué le jeune homme de 23 ans aux policiers.

RÉCUPÉRER LE TÉLÉPHONE DE GABBY

Les images, capturées 13 jours avant que Gabby ne soit vu pour la dernière fois vivant, montre un YouTuber van-life sanglotant à la police après que le couple a conduit la camionnette de transport en commun dans le trottoir pendant une bagarre.

Alors que Gabby, 22 ans, était assise dans l’une des unités SUV du flic, l’un des policiers a souligné la coupure sur sa joue gauche et une douleur rouge sur son bras gauche, Gabby s’est regardée et a dit « Je ne sais pas ».

Le couple a attiré la poursuite des autorités après avoir été vu en train de devenir physique au Moonflower Cafe.

« Ils parlaient agressivement [at] l’un l’autre [and] quelque chose semblait définitivement anormal », a écrit l’un des deux témoins dans la déclaration à la police.

« À un moment donné, ils se disputaient en quelque sorte pour un téléphone – je pense que l’homme a pris le téléphone de la femme.

« Il semblait qu’il ne voulait pas d’elle dans la camionnette blanche. »

Les autorités ont rapidement rattrapé la camionnette des couples qui accélérait et a fini par s’écraser brusquement sur un trottoir.

Les flics ont interrogé Brian à l’extérieur de la camionnette.

Environ 42 minutes après le début des images de la caméra corporelle du flic où Brian et Gabby sont chacun interviewés séparément, Brian est invité à produire le téléphone de Gabby.

Il est ensuite escorté de quelques pas avec l’un des gardes du parc pour récupérer le téléphone portable de Gabby sur la porte côté passager avant de la fourgonnette de transport en commun blanche.

Le garde forestier semble apporter le téléphone à Gabby.

Quelques instants plus tard, elle annonce : « Elle a son téléphone portable. Elle appelle ses parents.

Cet appareil reposait sur les genoux de Gabby lors d’un nouvel interrogatoire alors qu’elle restait assise à l’arrière d’une unité SUV de la police.

LE TÉLÉPHONE APPARAÎT SUR LA CAMÉRA

Pendant ce temps, on voit Brian glisser ce qui semble être un téléphone différent dans sa poche, rapporté pour la première fois par WFLA.

Environ 55 minutes après le début de l’enregistrement d’une heure, Brian peut être vu en train de sortir un téléphone de la poche de son short.

On ne sait pas si l’un des téléphones que Brian a traités pendant qu’il s’entretenait avec les officiers était le sien.

Les autorités ont décidé de ne pas porter d’accusations de violence domestique contre Gabby (qu’elles soupçonnaient d’être l’agresseur) ou Brian.

Au lieu de cela, ils leur firent promettre de se séparer pour la nuit ; avec Brian obtenant une chambre de motel et Gabby prenant la camionnette.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait quelque chose à dire à Brian avant qu’ils ne soient séparés, elle a répondu : « Assurez-vous qu’il n’oublie pas un chargeur de téléphone. »

TÉLÉPHONE BRLEUR ?

Dix jours avant sa disparition, Brian a acheté un nouveau téléphone portable dans un magasin AT&T local de North Port, en Floride..

L’avocat de la famille Laundrie, Steve Bertolino, a confirmé que le téléphone était en possession du FBI.

La dernière interaction de Gabby avec sa mère, Nicole Schmidt, l’a amenée à recevoir un dernier SMS étrange avant que les communications ne s’arrêtent.

Dans le texto du 27 août à ses parents, la vlogueuse a écrit : « Pouvez-vous aider Stan, je continue de recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués.

Certains pensent que le texte était un code et faisait allusion au fils d’Eminem, Stan, et que Gabby criait à l’aide.

Bertolino insiste sur le fait que le téléphone n’était pas un téléphone graveur, mais que Brian a utilisé un compte chez AT&T pour le nouvel appareil, selon WFLA.

LE VOYAGE VAN LIFE SE TERMINE PAR LA MORT

Le couple avait environ deux mois après le début de son voyage de quatre mois à travers le pays prévu dans les parcs nationaux des États-Unis avant Jacasseur disparu vers le 27 août.

Les la mort d’une jeune femme a été jugé un homicide.

La vitesse suggère qu’il y a probablement « des signes visibles de traumatisme compatibles avec une attaque » Jennifer Shen, directrice à la retraite du laboratoire de la criminalité du département de police de San Diego, a déclaré au Sun.

L’enquête sur le meurtre de Gabby se poursuit et la cause officielle du décès n’a pas été dévoilée.

MANDAT POUR BRIAN

Les images de la police ont été diffusées au milieu d’une recherche effrénée en cours pour Brian, qui a disparu de ses parents Floride jours à la maison après son retour de leurs vacances à travers le pays sans elle le 1er septembre.

Gabby, qui voyageait à travers le pays avec Brian dans leur camping-car depuis le 2 juillet, était connue pour la dernière fois pour avoir visité le parc national de Grand Teton dans le Wyoming le 25 août.

Elle a été officiellement portée disparue par sa mère le 11 septembre, deux semaines après sa dernière conversation téléphonique avec sa fille et dix jours après le retour de Brian en Floride dans la camionnette de Gabby sans elle.

Il n’a pas alerté la police ou la famille de Gabby de sa disparition.

Brian aurait ensuite disparu le 14 septembre, cinq jours avant que les restes de Gabby ne soient découverts dans la zone du terrain de camping dispersé de Spread Creek, dans le parc national de Grand Teton.

Une chasse à l’homme s’est ensuivie depuis, Brian étant désigné comme une « personne d’intérêt » dans la mort par homicide de Gabby. Il est porté disparu depuis plus de deux semaines et est recherché en vertu d’un mandat pour fraude bancaire présumée après avoir accumulé 1 000 $ en débits sur une carte de débit non autorisée qui aurait appartenu à Gabby.

