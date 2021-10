Brian Laundrie pourrait se cacher dans les zones urbaines et utiliser un masque facial pour échapper à la capture, selon un expert en survie

BRIAN Laundrie pourrait se cacher dans un environnement urbanisé et aurait plus de chances de ne pas être repéré par les flics s’il porte un masque facial, dit un survivaliste.

Le jeune homme de 23 ans a été porté disparu le 17 septembre – quelques jours après son retour à Floride seul sans sa fiancée Gabby Petito.

Brian Laundrie aurait plus de chances de ne pas être pris s’il portait un masque facial dans une zone urbanisée, selon un expert en survie Crédit : Tiktok / Gabby Petito

La blanchisserie est toujours en fuite après que ses parents ont signalé sa disparition le 17 septembre Crédit : Instagram/Brian Laverie

Buanderie aurait dit à son parents qu’il se dirigeait vers la réserve Carlton infestée d’alligators à Sarasota pour une randonnée, tandis que des détectives en ligne affirment avoir repéré le fugitif dans Alabama, Port Nord, Mexique, et Canada.

Ses allées et venues restent inconnues, incitant la star de la télé-réalité Chien le chasseur de primes se joindre aux efforts de recherche.

L’expert en survie Dave Canterbury a déclaré que les flics avaient raison d’épuiser toutes les pistes possibles au milieu des rapports d’observations présumées.

Mais, il pense que Laundrie aurait plus de chances de ne pas être pris s’il se trouvait dans une zone urbanisée, plutôt que dans la nature sauvage.

Canterbury a déclaré au Sun: «Dans mon esprit, il est beaucoup plus susceptible de pouvoir maintenir un statut de fuite et de ne pas être pris s’il essaie de se fondre dans un environnement urbain.

« Si Laundrie a de l’argent et qu’il peut mettre un masque, un chapeau et un sweat à capuche, il pourrait probablement entrer dans un magasin rural et ne pas être reconnu – 90 pour cent du temps. »

Il a ajouté qu’il serait difficile pour les flics de trouver Laundrie à moins que le fugitif ne dise à quelqu’un qui il est ou ne soit reconnu par un membre du public.

Canterbury prédit que si Laundrie est toujours en Floride, il y restera.

Lisez notre Blog en direct de Brian Laundrie pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Il a déclaré : « Je ne vois pas comment il pourra se permettre de faire de l’auto-stop n’importe où. S’il est en Floride et était dans l’État, alors il devra y rester.

Des agents du FBI ont émis un mandat d’arrêt pour le fugitif après avoir été accusé d’avoir glissé une carte de débit Capital One entre le 31 août et le 1er septembre.

Canterbury a déclaré: « La psychologie est une grande partie de la survie. Non seulement le fait qu’il essaie de survivre, mais il court aussi et est poursuivi. »

Il a averti que cela pourrait amener Laundrie à prendre des décisions « insensées ».

‘À LA CHASSE D’UN FANTME’

Lenny DePaul, un ancien maréchal américain, croit que Laundrie « dort avec un œil ouvert » même s’il pense que les flics « poursuivent un fantôme ».

Il a dit au Poste de New York: « Personnellement, je pense qu’il pourrait être n’importe où. Ce n’est pas grave. Il va tout gâcher. Il va faire une erreur.

Maureen O’Connell, anciennement du FBI, pense que le fiancé de Petito sera retrouvé vivant.

Elle a dit Fox News: « J’ai le sentiment que [Laundrie] va être trouvé et il va être trouvé vivant.

« Toutes les informations qui arrivent depuis des semaines maintenant, au fur et à mesure que vous les superposez, vous pouvez commencer à voir toutes ces choses se concrétiser. »

Canterbury a averti que Laundrie fait face à des difficultés potentielles s’il fait de la randonnée dans la nature sauvage de la Floride.

RISQUES EN MILIEU SAUVAGE

Le survivaliste craint que Le fiancé de Petito pourrait lutter contre l’hypothermie en quelques semaines, car des variations de température allant jusqu’à 30 degrés pourraient frapper le Sunshine State cet automne.

Canterbury a déclaré: « Si cela ne se produit pas maintenant, alors dans les prochaines semaines, ce sera un problème majeur. »

Le survivant a spéculé qu’il y a plus de chances que Laundrie devienne hypothermique si son corps est déjà mouillé – soit à cause de la sueur, soit en pataugeant dans les marécages.

Il a également averti que la blanchisserie allait avoir des difficultés à accéder à de l’eau potable et à se déplacer dans la réserve naturelle de Carlton.

Canterbury a déclaré: « Les humains sont construits pour détecter les mouvements périphériques – c’est ce que font nos yeux.

« Nous sommes des chasseurs par nature. Si Laundrie se déplace pendant la journée quand les gens cherchent, il sera facile de le trouver. »

Mais, il a également averti que se déplacer dans la nature la nuit est « dangereux ».

L’expert, qui a joué dans la série Discovery Dual Survivor, a déclaré que les survivants devraient emporter avec eux un outil de coupe, un dispositif de combustion, des éléments de couverture qui protègent le corps, des récipients utilisés pour désinfecter l’eau et des cordages.

Il a inventé la liste de contrôle : « Les cinq C de la capacité de survie ».

BUGS « CONDUIRE BRIAN CRAZY »

Canterbury a déclaré: « Ces cinq articles sont probablement cinq choses qui lui manquent. Il peut en avoir un – il peut en avoir deux. Il ne les a probablement pas tous.

« À moins qu’il ne soit un survivaliste très doué, ça va être très difficile pour lui à long terme sans au moins avoir tous ces cinq objets, et la connaissance et la capacité de les utiliser. »

Il a déclaré que les moustiques rendraient la blanchisserie « folle » et que le jeune homme de 23 ans aurait du mal à accéder à de l’eau potable.

Canterbury a déclaré que Laundrie devra essayer de désinfecter l’eau, mais a averti qu’un incendie pourrait amener la police à le repérer.

L’eau est susceptible d’être pleine de tanins après de fortes averses. Les tanins se trouvent couramment dans les racines et l’écorce des arbres, mais des concentrations élevées peuvent être nocives pour l’homme.

Canterbury a déclaré: « C’est une affaire de roulette russe si vous ne buvez que de l’eau. »

L’expert en survie Mark Burrow a dit Le Sarasota Herald-Tribune: « C’est la déshydratation qui est le vrai danger. »

Gabby a passé ses 22sd anniversaire avec la laverie autoproclamée « passionnée de nature » sur le Sentier des Appalaches, et l’un des amis du vlogger a affirmé que Brian y avait vécu « depuis des mois ».

Mais, Canterbury a déclaré que survivre dans la nature est différent de la randonnée sur le Sentier des Appalaches.

Il a déclaré que les gens n’avaient pas « besoin de beaucoup de compétences de survie » lorsqu’ils faisaient de la randonnée sur la route panoramique.

Le survivant a déclaré: «Vous devez simplement être capable de marcher sur de longues distances et de pouvoir manger de petites quantités de nourriture à la fois (pour survivre au sentier des Appalaches).

« Les randonneurs du sentier des Appalaches n’ont pas à s’inquiéter de construire un feu ou d’abriter le paysage, et de contrôler la température centrale du corps sans l’aide de vêtements appropriés. »

Dave Canterbury est un expert en survie et l’auteur de Bushcraft 101 qui figure sur la liste des best-sellers du New York Times. Il enseigne les techniques de survie à la Pathfinder School dans l’Ohio.

Laundrie est revenue seule de son road trip avec la fiancée Gabby Petito Crédit : Instagram

Gabby et Brian ont fait une randonnée sur le sentier des Appalaches alors qu’ils célébraient son 22e anniversaire Crédit : Gabby Petito/Instagram

