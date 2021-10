Brian Laundrie – Le FBI sait peut-être où se cache le fiancé de Gabby Petito mais retient de le capturer, selon un avocat

Un AVOCAT a affirmé que le FBI sait peut-être où se trouve Brian Laundrie, mais qu’il n’est pas encore prêt à le mettre en détention.

Jarred Dunn, de l’Alabama, a expliqué pourquoi il pense que les autorités pourraient retarder une arrestation sur une vidéo publiée sur TikTok mercredi.

Jarred Dunn a affirmé sur TikTok que la police n’avait pas arrêté Brian Laundrie parce qu’elle n’avait pas suffisamment de preuves pour l’accuser de meurtre Crédits : TikTok/jdunnlaw

« Ils essaient de monter un dossier. Ils ne veulent pas de lui pour le moment », a déclaré l’avocat de l’Alabama. Crédits : TikTok/jdunnlaw

« Si vous pensez tous que les autorités ne savent pas où se trouve ce type, vous vivez au pays des merveilles », a déclaré Dunn, ajoutant qu’il travaillait comme policier depuis des années et qu’il traquait des gens en tant qu’avocat.

Selon la théorie de Dunn, les autorités attendent d’appréhender Brian car elles ne disposent pas de suffisamment de preuves pour l’accuser du meurtre de sa fiancée Gabby Petito.

« La police n’a pas assez de preuves pour condamner [Brian] de meurtre », affirme-t-il. « Ils sont allés et ont été accusés de fraude pour essayer de leur gagner du temps et de se débarrasser du public. »

Brian n’est actuellement pas considéré comme un suspect dans le meurtre de Gabby, mais a été cité comme personne d’intérêt. Il est recherché en vertu d’un mandat pour fraude bancaire présumée après avoir accumulé des frais de 1 000 $ sur une carte de débit qui aurait appartenu à Gabby.

Dunn continue de dire que la police a accusé Brian de fraude bancaire afin qu’ils puissent travailler sur la construction d’une affaire de meurtre en attendant.

« C’est ce qu’ils essaient de faire, ils essaient de monter un dossier. Ils ne veulent pas de lui en détention pour le moment.

« La police [are] pas prêt à le faire entrer.

« S’ils bousillent ça, ils n’ont qu’une seule chance. »

Dunn’s vidéo a été regardé près de 370 000 fois, et plusieurs des milliers de commentaires sont d’accord avec sa théorie.

« J’ai été procureur pendant 10 ans et actuellement avocat de la défense pénale pendant 20 ans. Je le dis aux gens tout le temps », lit-on dans un commentaire.

« Cela a en fait beaucoup de sens et je n’y ai même jamais pensé », dit un autre.

Mais tout le monde n’était pas aussi convaincu par la théorie de Dunn.

« Ces accusations de fraude suffisent à le garder enfermé pendant qu’ils construisent un dossier. Ils n’ont aucune idée de l’endroit où il se trouve », a déclaré un utilisateur de TikTok.

Beaucoup ont demandé à Dunn pourquoi les autorités dépenseraient autant de ressources pour une recherche si elles savaient déjà où se trouvait Brian Crédit : AP

Brian n’est actuellement pas considéré comme un suspect dans le meurtre de Gabby, mais a été cité comme personne d’intérêt Crédit : YouTube/Statik nomade

« C’est assez loin, mec », a déclaré un autre.

Il n’y a aucune preuve que la théorie de Dunn ait une quelconque vérité, et lui-même en doute ouvertement.

À ceux qui se demandaient pourquoi les autorités dépenseraient autant d’argent pour la recherche de Brian s’ils savaient déjà où il se trouve, Dunn a répondu : « Certainement le meilleur argument contre ce que je dis. Je me demande si je me trompe. , quelque chose se passe. »

Le Sun a contacté le FBI pour commenter les affirmations de Dunn, mais n’avait pas eu de réponse au moment de la publication.

Pendant ce temps, le détective privé Bill Warner a dit en exclusivité au Sun ce « cerveau » Brian est vivant et en fuite sur le sentier des Appalaches.

« C’est généralement ce que font les gens en fuite », a-t-il déclaré jeudi à propos de la disparition de Brian.

« Ils s’assombrissent, cachent tout. Ils ne prennent pas de voiture, ils ne prennent pas de téléphone. Ils ne prennent aucune pièce d’identité, mais ils ne peuvent pas être identifiés. »

Brian a maintenant été porté disparu pendant plus de deux semaines.

Il a été porté disparu par ses parents le 17 septembre, trois jours après l’avoir vu pour la dernière fois.

Brian aurait dit à son parents Chris et Roberta qu’il allait faire une randonnée dans la réserve Carlton infestée d’alligators et de serpents à Sarasota.

La spéculation continue de croître que il ne se cache pas dans la réserve car il n’a pas été retrouvé malgré une recherche massive.

Des détectives, des flics et des limiers du FBI ont pataugé dans les marais marécageux et ont parcouru le terrain difficile à l’aide de buggys des marais à la recherche du jeune de 23 ans, qui a même attiré Dog the Bounty Hunter.

L’ancien adjoint du shérif du comté de LA, Mike Hadsell, qui connaîtrait la réserve, a estimé que les flics dépensaient 200 000 $ par jour pour fouiller le parc.