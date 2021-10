Brian Laundrie est allé camper avec sa sœur après son retour sans Gabby

La sœur aînée de BRIAN Laundrie est allée camper avec leur famille après son retour de son voyage en van avec Gabby Petito seule – après avoir affirmé qu’elle ne l’avait pas vu.

Initialement, Cassie Laundrie aurait déclaré qu’elle n’avait pas vu son frère depuis son retour à Floride sans son fiancé, Gabby Petito avant qu’il ne disparaisse et son corps a été retrouvé.

Brian Laundrie est rentré chez lui en Floride sans Gabby Petito Crédits : gabspetito/Instagram

Les archives montrent que Roberta Laundrie s’est rendue au camping de Fort De Soto le 6 septembre Crédit : Comté de Pinellas

Laverie est toujours portée disparue après avoir quitté la maison de ses parents pour partir en randonnée Crédit : Service de police de Moab

« Je n’ai pas pu lui parler, j’aimerais pouvoir lui parler », a déclaré Laundrie Bonjour Amérique dans un épisode diffusé le 18 septembre. « J’ai coopéré de toutes les manières possibles.

« J’aimerais avoir des informations et j’en donnerais plus que je – je – c’est tout ce que j’ai, que j’ai donné à la police », a-t-elle ajouté. Ce n’était pas immédiatement clair dans le rapport d’ABC la dernière fois qu’elle l’a vu.

le père de Gabby, Joseph Petito, a déclaré à ABC qu’il ne pensait pas qu’elle était totalement transparente: « J’espère que toute la foutue planète lui donnera du sens lorsqu’elle se dit » Je dois parler « .

L’avocat de Cassie confirmé à News Nation Now’s Brian Entin qu’elle a vu Buanderie deux fois avant sa disparition – mais a insisté sur le fait qu’elle avait été franche et que la police était au courant de la chronologie.

L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a déclaré: «Cassie a vu son frère Brian le 1er septembre lorsqu’il s’est arrêté chez elle et de nouveau le 6 septembre au parc de Fort De Soto.

« Les forces de l’ordre sont bien au courant de ces dates. »

« Toute communication antérieure de Cassie qui ne reflète pas ces dates est simplement une différence entre une réponse à une question mal interprétée par Cassie ou mal posée par le demandeur. »

Les laveries sœur a déclaré que tout ce que sa famille voulait, c’était que Gabby soit retrouvée en sécurité et a noté que la YouTubeuse était « comme une sœur » pour elle et aimée de ses enfants.

Les blanchisseries sont apparemment allées camper lorsque la jeune femme de 23 ans est revenue avec la camionnette et sans Gabby – mais Bertolino a dit à Entin qu’il « ne savait pas » si Cassie était avec ses parents et son frère lors de ce voyage.

Les dossiers du comté de Pinellas ont révélé que la mère de Laundrie s’était rendue dans un camping du parc du 6 au 8 septembre – quelques jours avant que Gabby ne soit portée disparue par sa famille le 11.

« J’ai parlé à la police à la seconde où ils ont appelé », a déclaré Cassie à ABC. « Je les ai rappelés tout de suite. Nous étions à Orlando en vacances avec mes enfants à Disney et nous y sommes revenus. »

Le Sun a contacté Bertolino pour commentaires.

RECHERCHE FRANTIQUE

Chien le chasseur de primes, alias Duane Chapman, a effectué des recherches dans la région de Fort De Soto, en suivant les pistes qu’il aurait reçues des informateurs.

Chris et Roberta Blanchisserie prétendent qu’ils ont vu pour la dernière fois leur fils disparu le 14 septembre alors qu’il ne revenait pas d’une randonnée dans la réserve Carlton de 24 000 acres en Floride.

Mais les blanchisseries n’ont signalé sa disparition que le 17 septembre. Deux jours plus tard, les restes de Gabby sont retrouvés près d’un terrain de camping dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming.

Laundrie était recherchée par le FBI pour avoir utilisé une carte de débit et un code PIN non autorisés pour accéder à deux comptes bancaires les 30 août et 1er septembre, accumulant une facture de 1 000 $ – une carte Capitol One qui serait celle de Gabby.

Contrairement à Cassie, les parents de Laundrie n’ont pas parlé de sa disparition et ont été critiqués pour leur silence avant que Gabby ne soit retrouvé.

Sa sœur a noté qu’il n’était pas rare que Gabby et Laundrie se battent lorsque les images de la caméra corporelle du département de police de Moab ont été diffusées pour la première fois, montrant une Gabby hystérique suppliant les flics de ne pas la séparer de lui.

COMBAT DRAMATIQUE

Laundrie avait des égratignures sur le visage et Gabby semblait avoir une entaille « brûlante » sur son visage à cause de son ongle et une ecchymose sur son bras, ont révélé les images de la bombe.

« Non, je n’ai rien trouvé de particulier à part que c’était juste un crachement régulier de couples qui a mal tourné », a-t-elle déclaré.

« Cela semble typique des deux », a poursuivi Cassie. « Chaque fois qu’ils se battaient, ils prenaient une petite pause et revenaient et iraient bien. »

Au cours de l’interview, qui a été diffusée la veille de la découverte du corps de Gabby, Cassie a expliqué que ses parents ne parlaient pas parce que les avocats « leur conseillaient de ne rien dire ».

Elle a également affirmé ne pas savoir que Laundrie était revenue seule dans la camionnette et « supposait qu’il avait pris l’avion » avant de faire marche arrière et de dire qu’elle ne voulait pas dire cela dans la transcription d’ABC.

La cause du décès de Gabby était un homicide, mais les détails n’ont pas encore été divulgués.

Cassie Laundrie a déclaré qu’il n’était pas rare que son frère et Gabbie se battent Crédit : ABC7

Elle a dit qu’elle était à Disney à Orlando lorsque la police l’a contactée Crédit : Service de police de la ville de Moab