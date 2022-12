Brian Kemp, le républicain de Géorgie qui est sorti plus fort de la défaite de Walker

“Son succès maintenant est vraiment le résultat de toutes ces touches au fil des ans – que ‘Comment va ta maman? Comment va ton papa ? genre de chose », a déclaré la sénatrice d’État Jen Jordan, démocrate et critique vocale de Kemp. Un tel style de face à face peut fonctionner localement et dans tout l’État, a déclaré Mme Jordan, mais peut ne pas se traduire au-delà de cela. “Est-ce quelque chose que vous pouvez faire au niveau national, comme vous présenter à la présidence?” elle a ajouté.

Dans une récente interview, M. Kemp a vanté son style politique, affirmant que c’était exactement ce type de sensibilisation et de volonté de faire campagne, même parmi ceux qui ne le soutenaient pas, qui l’avaient aidé à être réélu. Il a proposé sa propre analyse des concours de mi-mandat, affirmant que les candidats qui proposaient des propositions pour l’avenir avaient plus de succès que ceux qui se concentraient sur l’obsession de M. Trump pour la campagne présidentielle de 2020.

“Les gens qui regardaient dans le rétroviseur et le cycle ’20 n’ont pas passé une bonne nuit”, a déclaré M. Kemp. “Les gens qui attendaient avec impatience et donnaient aux gens une raison de voter pour eux, nous avons passé une bonne nuit.”

Les républicains “veulent soutenir quelqu’un qui peut gagner”, a-t-il déclaré.

Dans la course au Sénat de Géorgie, M. Walker était un candidat en proie aux scandales et sujet aux gaffes qui avait la bénédiction de M. Trump, qui avait juré une fois de retirer M. Kemp de ses fonctions parce que le gouverneur avait refusé d’aider à annuler la défaite de M. Trump en 2020. dans l’état.

Mais M. Walker, sans doute la star du football la plus vénérée de l’histoire de la Géorgie, avait également enflammé la base Trumpiste de Géorgie, une circonscription qui chevauche celle de M. Kemp. En fin de compte, M. Kemp a trouvé un moyen d’aider M. Walker juste assez pour montrer qu’il était un joueur d’équipe, mais pas tellement pour que quiconque le blâme pour la perte de M. Walker.

M. Kemp a remis des éléments de sa machine de campagne, dont plus de 200 employés rémunérés, au Fonds pour le leadership du Sénat, un comité d’action politique aligné sur le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui les a mis au travail pour M. Walker. Au cours du second tour, M. Kemp a coupé une publicité télévisée pour le Fonds pour le leadership du Sénat et a participé à un rassemblement pro-Walker et à une collecte de fonds.