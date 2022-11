Brian Kemp bat Stacey Abrams, les projets de NBC News

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a obtenu un autre mandat, repoussant la démocrate Stacey Abrams lors du deuxième match du duo, selon NBC News.

Kemp avait toujours mené Abrams, un stratège et ancien chef de la minorité de la State House, dans les sondages avec une marge de plus de 5 points de pourcentage tout au long de la campagne. Contrairement à leur dernière élection, où Abrams a perdu 1,4 point de pourcentage, Kemp avait cette fois un avantage décisif en tant que gouverneur sortant avec une cote d’approbation au-dessus de l’eau.

Abrams a placé la question du droit de vote au premier plan de la conversation nationale après sa défaite face à Kemp, passant les quatre dernières années à aider d’autres démocrates à remporter des fonctions publiques. Les électeurs géorgiens en 2020 ont élu les démocrates aux deux sièges du Sénat américain et ont soutenu le président Joe Biden.

Le président de l’époque, Donald Trump, a appelé le secrétaire d’État de l’État, qui supervise les élections, et lui a demandé de “trouver” suffisamment de votes pour donner la victoire à Trump. Les responsables de l’État, y compris Kemp, ont refusé de faire les enchères de Trump et ont attiré sa colère lorsqu’ils ont certifié la victoire du collège électoral de Biden en Géorgie.

Trump a activement et sans succès fait campagne contre Kemp lors de la primaire plus tôt cette année, approuvant à la place l’ancien sénateur américain David Perdue.

Bien qu’Abrams ait contribué à rendre la Géorgie bleue au niveau national en 2020, les républicains ont passé les quatre dernières années à la vilipender aux yeux des électeurs modérés.

Les républicains ont vu à l’échelle nationale le vent tourner en leur faveur dans les mois qui ont précédé les élections, les électeurs ayant de plus en plus cité l’économie et l’inflation comme leurs principales préoccupations sur des questions telles que l’avortement et la lutte contre les attaques contre la démocratie. Abrams a été critiquée deux semaines avant les élections lorsqu’elle a déclaré sur MSNBC que l’avortement était un problème économique.

Les démocrates avaient espéré que les droits reproductifs augmenteraient la participation électorale après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade dans sa décision de juin dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. L’avortement était déjà un problème en Géorgie. En 2019, les législateurs des États ont tenté d’interdire les avortements après la détection d’un rythme cardiaque fœtal, environ cinq ou six semaines. Cela a été annulé par un juge citant Roe.