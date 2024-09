Brian Kelly de LSU a un plan

Comment le comité des éliminatoires du football universitaire va-t-il s’y retrouver dans une bulle de séries éliminatoires probablement bondée ? Brian Kelly a proposé une idée : la force des règles du calendrier.

Comme Brian Kelly, Lane Kiffin dit qu’il n’est pas trop préoccupé par les points de style, mais Ole Miss écrase néanmoins des adversaires inférieurs.

Un bilan de 10-2 permettrait à une équipe d’entrer dans la conversation pour une candidature aux séries éliminatoires, mais ce n’est pas une garantie.

Si vous regardez assez loin vers l’horizon de l’automne, vous verrez un scénario chaotique de sélection des éliminatoires du football universitaire prendre forme. Quiconque a élaboré une projection des éliminatoires le voit venir.

Tout entraîneur ou fan d’une équipe Power Four veut croire que terminer avec au moins 10 victoires sera suffisant pour remporter l’une des sept offres générales pour les éliminatoires à 12 équipes.

« Avec deux (défaites), vous avez une chance de vous battre », m’a dit Brian Kelly de LSU avant la saison.

Une chance, oui.

Une garantie ? Non.

Vingt équipes du Power Four restent invaincues et, en décembre, nous aurons probablement un groupe surchargé d’équipes ayant subi une ou deux défaites qui nous tendront la main et s’attendront à une candidature générale.

On ne sait pas encore très bien comment les membres du comité prendront ces décisions tranchées. À l’époque des playoffs à quatre équipes, la plupart des décisions étaient assez claires et nettes, avec peu de décisions difficiles. Le grand débat de l’année dernière entre l’Alabama et Florida State était plus l’exception que la règle.

Dans le format à 12 équipes, la bulle deviendra beaucoup plus encombrée, tandis que les orientations de sélection pour les séries éliminatoires restent aussi floues.

Bien sûr, il existe quelques règles. Le comité est censé prendre en compte la force du calendrier, la concurrence directe et les résultats face à des adversaires communs, sans se soucier de la marge de victoire.

Mais, comme nous l’avons vu l’année dernière, les règles deviennent floues lorsque le sort des séries éliminatoires de l’Alabama est en jeu.

Un membre du comité a déclaré à ESPN en décembre dernier que le comité avait tenté de prédire si Florida State était suffisamment bon pour remporter le championnat national sans le quart-arrière blessé Jordan Travis. Le comité a jeté un œil dans une boule de cristal et a décidé que Séminoles Les éliminatoires du football universitaire ne pouvaient pas tout gagner et ont choisi l’Alabama. Peu importe que nulle part dans les directives des éliminatoires du football universitaire vous ne trouviez une référence à l’analyse prédictive, à l’observation des étoiles ou à la divination.

BRACKETOLOGIE :Les équipes de la SEC sont sous pression dans les dernières projections des séries éliminatoires

RÈGLE DES RETACHESLe match Géorgie-Alabama marque le début d’une ère où plus c’est toujours mieux

La sélection des éliminatoires est un concours de beauté déterminé par des humains subjectifs qui déploient des règles changeantes.

Les premiers classements du CFP ne seront pas publiés avant le 5 novembre. D’ici là, nous ne savons pas vraiment comment le comité agira dans cette ère de séries éliminatoires à 12 équipes.

Bien sûr, les entraîneurs ont leurs propres opinions sur la manière dont les équipes devraient être sélectionnées, et ces opinions sont, naturellement, influencées par les facteurs qui joueraient en faveur de leur équipe.

Brian Kelly suggère ceci : laissez la force du calendrier régner

Kelly m’a dit mercredi qu’il pensait que le comité valoriserait la solidité du programme au-delà des soi-disant points de style.

En d’autres termes, il s’attend à ce que naviguer dans un calendrier difficile et terminer, disons, 10-2 soit plus important que de compiler un bilan comparatif, avec plus de victoires écrasantes, contre un calendrier inférieur.

Sa théorie fonctionnerait parfaitement pour le numéro 13 LSU, actuellement 3-1.

Elle a déjà joué – et perdu – contre le numéro 16 de la Californie du Sud et a des matchs à venir contre le numéro 4 de l’Alabama, le numéro 6 Ole MissN° 18 Oklahoma et N° 24 Texas A&M.

« Je crois vraiment », a déclaré Kelly, « que nous sommes entrés dans une sorte de nouvelle façon de penser, par rapport à la force du calendrier, à la profondeur de la SEC, à la profondeur des conférences maintenant, qui a vraiment la priorité.

« Je pense que vous pouvez maintenant regarder la force de vos calendriers et vraiment les comparer aux autres équipes qui se disputent des opportunités de playoffs et vraiment arriver aux bonnes conclusions, donc je ne sais pas si mettre 70 points sur quelqu’un fait beaucoup aux électeurs. »

Tout cela semble bien défini, mais à quel point Kelly se sentirait-il en confiance si LSU terminait 10-2, Miami se reposait à 12-1 en tant que finaliste de l’ACC et Missouri était à 11-1, et ils se disputaient les deux dernières places ?

Le calendrier du Missouri, classé n°11, est le plus simple de la SEC. Cela pourrait laisser le Tigres vulnérables s’ils finissent avec un bilan de 10-2. Et s’ils finissent avec un bilan de 11-1 ? Le comité les rejetterait-il vraiment et placerait-il une autre équipe de la même conférence avec un bilan inférieur ?

Nous ne le savons pas encore, donc le plus sûr serait d’accumuler des points de style et des victoires déséquilibrées, en plus d’un calendrier solide.

LSU jouera contre South Alabama samedi, et même si Kelly ne pense pas que marquer 70 points devrait être une exigence des séries éliminatoires, le comité a tendance à aimer l’attaque, alors peut-être qu’il vaut mieux aller de l’avant et marquer 70 points.

Lane Kiffin, comme Kelly, m’a dit qu’il n’entraînait pas en ayant à l’esprit des points de style.

« Peut-être que nous devrions le faire », a déclaré Kiffin. « Je ne l’ai pas fait. »

Néanmoins, Ole Miss affiche un score élégant de 4-0, avec une marge de victoire moyenne de près de 50 points.

Courez, Lane, car ces points de style ne peuvent pas nuire à votre cause si le comité doit évaluer six équipes SEC qui terminent avec au moins 10 victoires.

Quel prétendant aux éliminatoires de la SEC semble le plus vulnérable ?

Le comité accepterait-il six équipes de playoffs d’une même conférence ? Aucune règle ne l’interdit, mais probablement pas. Limiter la SEC à cinq et rejeter l’équipe de la SEC avec le calendrier le plus faible ? Refuser l’équipe qui gagne mal ? En cas de doute, donner la candidature à Nick Saban ?

Au moins, nous pouvons abandonner ce dernier argument.

Le Missouri (4-0) semble le plus vulnérable dans cette conversation.

Jusqu’à présent, ni le style ni le calendrier des Tigers ne jouent en leur faveur. Rien de stylé dans la victoire 30-27 des Tigers après double prolongation contre Vanderbilt.

Pour jouer la sécurité, le Missouri ferait mieux de gagner à l’Alabama en novembre.

Dix victoires permettent à une équipe de se qualifier pour les séries éliminatoires, mais une victoire éclatante combinée à une petite dose de style soulagerait l’angoisse d’une équipe assise sur une bulle bondée.

Blake Toppmeyer est le chroniqueur national de football universitaire du réseau USA TODAY. Envoyez-lui un e-mail à [email protected] et suivez-le sur Twitter @btoppmeyer.

