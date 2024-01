Brian ‘Head’ Welch de Korn s’associe au centre de traitement de la santé mentale

Le célèbre cabinet d’avocats Manatt, Phelps & Phillips a annoncé l’arrivée de Binta Niambi Brown, associée en divertissement, au sein de son bureau new-yorkais.

Avant de rejoindre Manatt, Brown a fondé Omalilly Projects, une société de gestion, de développement et de production de talents et de conseil. Elle a également été coprésidente fondatrice et cofondatrice de la Black Music Action Coalition, une organisation qui défend les intérêts des artistes, auteurs-compositeurs, producteurs et autres professionnels de l’industrie noirs. En tant qu’avocate d’entreprise, elle a structuré, négocié et conclu des transactions de plus de 100 milliards de dollars. Brown a obtenu son doctorat en droit de la Columbia Law School et son baccalauréat en sciences politiques avec distinction du Barnard College.

« Manatt a toujours été à l’avant-garde en matière de représentation des forces créatives dans les secteurs du sport et du divertissement, et dans l’économie numérique d’aujourd’hui en évolution rapide, les clients ont de plus en plus besoin des conseils de conseillers expérimentés qui comprennent parfaitement leurs activités et leurs opportunités de croissance », a déclaré Donna L. Wilson, PDG et associée directrice de Manatt. « L’expérience de Binta parle d’elle-même et nous sommes ravis qu’elle rejoigne notre groupe dynamique de divertissement et élargisse nos capacités dans le domaine du sport, qui recoupe notre plateforme dans des domaines tels que les transactions, les médias numériques, le capital-risque et la publicité.

“Binta jouit d’une formidable réputation en tant que négociatrice d’entreprise, gestionnaire de talents et défenseure des artistes, ce qui la rend incroyablement précieuse pour les clients talentueux qui développent de plus en plus leurs entreprises et s’approprient leurs marques personnelles dans l’économie des créateurs en pleine explosion d’aujourd’hui”, a déclaré Manatt Entertainment Leader. Jordan Bromley. « En 2024, nous nous attendons à une croissance continue dans ce domaine, et Binta est un ajout important à notre équipe nationale alors que nous exploitons les opportunités de croissance et d’innovation à venir pour les athlètes, les musiciens, les créateurs et plus encore. »

Brown rejoint la liste croissante de professionnels du droit et du conseil dans les principales pratiques du cabinet, notamment le divertissement (Bill D’Angelo) ; Soins de santé (Heide Bajnrauh, Axel Bernabe, Robert (Rob) Fraiman, Seth Frazier, Eric Gold, Paul Irving, Dr Tracy Johnson, Lauren Polak et Thomas (Tom) Robertson); et litige (Justin Wolosz, Randy S. Grossman et Dylan Carson).

Guitariste KoRn Brian « chef » Welch annonce son partenariat pour l’ouverture de Santé comportementale de l’Atlantiqueun centre de traitement desservant le Massachusetts et le New Hampshire grâce à des traitements ambulatoires intensifs.

En mettant l’accent sur l’anxiété, la dépression et d’autres troubles de santé mentale, Atlantic Behavioral Health combine la thérapie individuelle, la thérapie de groupe et la gestion des médicaments dans un programme ambulatoire de soutien. Après des décennies de lutte contre la santé mentale et la toxicomanie, apporter un soutien à d’autres personnes confrontées à des défis similaires est devenu la mission principale de Welch.

“Je n’oublierai jamais, au grand jamais, les profondeurs de l’énergie sombre qui vivait à l’étage dans mon esprit, il y a de nombreuses années”, a déclaré Welch dans un communiqué. “C’était vraiment comme vivre dans un donjon émotionnel sans lumière, et je ne trouvais pas la clé pour en sortir.”

Il a poursuivi : « Un partenariat avec Atlantic est très personnel pour moi et ce n’est pas seulement une autre entreprise dans laquelle investir. Je sais ce que ça fait de vivre au fond d’un gouffre sombre, mais je sais aussi que si vous faites le travail, la lumière reviendra, et Atlantic va aider tant de gens à trouver cet interrupteur. À l’exception de quelques obstacles sur la route, au cours des 20 dernières années, j’ai été le plus heureux de ma vie. Je crois que si je peux changer complètement la trajectoire de ma santé mentale et émotionnelle, tout le monde peut le faire ! Atlantic peut être un outil très précieux pour aider les gens à atteindre cet objectif.

Sur la photo ci-dessus (de gauche à droite) : Brian Welch, Greg Bacos, Chris Belhumeur, Tim Henault et David Ray.

+ Grand fort a lancé une nouvelle coentreprise dirigée par Mike Easterlin et Steve « Stevo » Robertson. Le nouveau lancé Dossiers de départ est un label de rock moderne et indépendant basé à Nashville. Le premier acte signé est le groupe alternatif texan Dexter and The Moonrocks.

Easterlin a récemment été co-président d’Elektra Entertainment après avoir été président/directeur général de deux des labels phares de la société, Fueled By Ramen et Roadrunner Records. Il compte une expérience supplémentaire dans des rôles de direction chez Island Def Jam, après avoir débuté sa carrière chez Virgin Records.

“Stevo et moi ne pourrions être plus excités de rejoindre la famille Big Loud”, partage Easterlin. « (Big Loud Partners) Seth (Angleterre), Joey (Moi), Craig (Wiseman) et (Big Loud Rock / Big Loud Management Partner + Président) Greg (Thompson) nous ont apporté un grand soutien dès la première fois que nous nous sommes rencontrés pour construire ce partenariat ensemble. Regarder la société que Big Loud est devenue dans l’espace country ne fait que pousser Stevo et moi à vouloir faire de Severance Records le même genre de force dans l’espace alternatif. Notre objectif est d’être enraciné à Nashville, mais avec une vision mondiale.

Robertson rejoint Severance après un mandat de 25 ans chez Atlantic Records, où il était pour la dernière fois directeur général/vice-président senior de A&R, pop/rock pour la présence du label à Nashville. Tout au long de sa riche carrière en tant que directeur A&R à l’écoute des succès alternatifs, Robertson a signé Shinedown, Paramore, Rainbow Kitten Surprise, Knox et A Day To Remember, entre autres artistes, et a contribué au développement de talents tels que Gayle, Collective Soul, Seven Mary Three, Matchbox 20 et bien d’autres.

+ Nous sommes géants a ajouté un exécutif David Rappaportdirecteur opérationnel des tournées mondiales chez AEG Presents, à son conseil d’administration.

Rappaport servira de conseiller stratégique auprès du PDG de We Are Giant, Andy Apple, et de son équipe de direction, apportant son expertise sur l’exécution d’événements, les relations avec les artistes, l’amplification des fans, et bien plus encore.

Avant de rejoindre AEG Presents, Rappaport a également été responsable des relations avec les artistes (Amériques) chez YouTube Music/Google, où il a dirigé de nouvelles initiatives éducatives et stratégiques destinées aux artistes, aux sociétés de gestion et aux agences.

Cet ajout au conseil d’administration fait suite à l’annonce récente de We Are Giant annonçant officiellement son lancement en novembre, ainsi que le soutien de la principale plateforme de gestion d’investissement Sterling Partners, qui a alloué près de 8 millions de dollars d’investissement. Dans le cadre de la version bêta initiale de We Are Giant, plus de 50 artistes – allant des signatures de majors et de labels indépendants aux artistes indépendants – ont lancé leurs chaînes communautaires sur la plateforme. Aujourd’hui, il existe 70 (et ce n’est pas fini) chaînes communautaires d’artistes au total sur We Are Giant.

+ Éditions Rimas a signé un accord avec Répertoirela suite logicielle qui couvre tous les besoins des professionnels de la production musicale et de l’édition.

Ce partenariat devrait redéfinir l’approche opérationnelle de Rimas Publishing, en introduisant un logiciel qui centralise, synchronise et exploite l’IA pour faciliter la gestion musicale. Reprtoir revendique son SaaS (Software as a Service) qui vise à « révolutionner la façon dont l’industrie musicale fait face à la quantité croissante de données en streaming et permettra à Rimas Publishing de rationaliser les flux de travail, de commercialiser leurs talents, d’acquérir de nouveaux catalogues, de découvrir des artistes émergents et d’explorer ». diverses possibilités révolutionnaires dans le paysage en évolution du secteur de la musique », selon un communiqué de presse.

« La plateforme innovante de Reprtoir change la donne pour nos opérations et nous permettra de fournir à nos clients le meilleur support et de développer notre activité », a déclaré Emilio Morales, directeur général de Rimas Publishing. « Notre engagement à adopter les technologies industrielles de pointe se poursuit alors que nous consolidons notre position en tant qu’éditeur leader du secteur. »

Rimas Publishing abrite des artistes tels que Bad Bunny, Eladio Carrión, Corina Smith, Mora, Súbelo NEO, Caleb Calloway, YENSANJUAN, Lennex et Lizzy Parra.

+ Gros rocher bruyantla marque axée sur le rock alternatif du groupe indépendant pionnier Big Loud Records, a nommé David Barbis en tant que nouveau responsable de la promotion. Dans ce rôle central, Barbis dirigera l’équipe de promotion, la stratégie et l’exécution du label, relevant directement du partenaire/président de Big Loud Rock et Big Loud Management, Greg Thompson.

Barbis rejoint le label après avoir occupé le poste de vice-président de la promotion chez C3 Management, où il a joué un rôle dans le développement et le succès d’artistes tels que The Revivalists, White Reaper, The Head And The Heart, Mt. Joy, Chevelle, Wilderado, et Modest Mouse, entre autres. La carrière de Barbis s’étend sur plus de deux décennies dans l’industrie musicale ; avant son rôle chez C3 Management, Barbis a occupé des postes importants chez Polygram/Island, Dreamworks et Capitol Records.

+ BRICune institution artistique et médiatique multidisciplinaire ancrée au centre-ville de Brooklyn, a embauché Saïdah Blount en tant que directeur exécutif de son programme phare BRIC Célébrez Brooklyn !qui fête ses 46 ans cet été au Lena Horne Bandshell à Prospect Park.

Blount dirigera la conservation, les opérations et la vision du festival emblématique des arts du spectacle, apportant à la table des années d’expérience auprès de marques emblématiques comme Sonos et NPR Music. Blount et son équipe aideront BRIC à explorer des pistes pour développer BRIC Celebrate Brooklyn ! dans l’espace numérique et multimédia, en s’appuyant sur la réputation de l’événement en direct.

Blount a produit et développé de nouvelles plateformes sonores et culturelles pour des marques mondiales, notamment en contribuant à Sonos, NPR et Cornerstone/The Fader.

+ L’Association nationale des éditeurs de musique (NMPA) a exploité Chris Barkley pour occuper le poste de vice-président principal des affaires gouvernementales. Barkley est un stratège politique chevronné qui a passé plus de deux décennies à occuper des postes de haut rang au Capitole, en commençant par la Chambre des représentants et en passant la majeure partie de sa carrière au Sénat des États-Unis.

Barkley a récemment occupé le poste de chef de cabinet adjoint chargé de la politique pour…