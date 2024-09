Dans une récente interview avec Korn Europe, CORNES guitariste Brian « Head » Welch a été interrogé sur son commentaire de 2014 où il disait qu’il serait peut-être à la retraite à l’âge de 60 ans. Le musicien de 54 ans a répondu (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Peut-être. Il me reste peut-être 10 ans. J’y pense parfois, pas tout le temps. Mais si nous commençons à paraître un peu embarrassants et que nous avons l’air trop vieux et tout ça et que je ne peux pas nous regarder. Je dois avoir l’impression que nous sommes toujours bons sur scène et tout. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant. Donc si nous pouvons faire dix ans, tant mieux. Quinze ? Bien.

« Les gens disent : ‘Je veux monter sur scène’. Je ne le fais pas », a-t-il poursuivi. « Je veux monter sur un lit. Je veux mourir dans un lit, dans le confort, pas sur scène en quête d’air.

« Je vous dis quoi, si je suis sur scène et que je passe, vous feriez mieux de me passer une bière ou, genre, 14. ‘Je n’ai pas pu boire de toute ma vie.’

« C’est un peu triste de penser à cela, car nous vieillissons », Gallois ajouté.

CORNES a donné le coup d’envoi de sa tournée nord-américaine été/automne 2024 le 12 septembre au MidFlorida Credit Union Amphitheatre de Tampa, en Floride. La setlist de 18 chansons du groupe, qui célèbre le 30e anniversaire de la sortie de CORNESLe premier album de, inclus « Oildale » principalement le LP 2010 du groupe « Korn III : Souviens-toi de qui tu es » et « Hé papa »une piste de CORNESalbum de 1999 « Problèmes » qui n’avait été réalisée auparavant qu’il y a près de 25 ans.

CORNES25 dates Nation en direct– trek produit — avec des invités spéciaux, Grand-mère-groupe nominé GOJIRA et groupe de heavy metal canadien BOÎTE À SPIRIT — fera des arrêts supplémentaires à Toronto, en Ontario ; Chicago, dans l’Illinois ; Phoenix, en Arizona ; Houston, au Texas et ailleurs avant de terminer à St. Paul, au Minnesota, au Xcel Energy Center le 27 octobre.

CORNES a changé le monde avec la sortie de son premier album éponyme en 1994. C’était un disque qui allait ouvrir la voie à un genre et en brouiller d’autres, donnant naissance à un mouvement culturel plus vaste. Depuis sa création, CORNES a vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde, a récolté deux Grammy Awardsa fait d’innombrables tournées à travers le monde et a établi de nombreux records qui ne seront probablement jamais dépassés. CORNES a continué à repousser les limites des genres rock, alternatif et métal, tout en restant un pilier d’influence pour des légions de fans et des générations d’artistes du monde entier.

CORNES bassiste Reginald « Fieldy » Arvizu avait annoncé en juin 2021 qu’il ne participerait pas à la tournée du groupe afin de « guérir » après être « retombé » dans certaines de ses « mauvaises habitudes ». Il a depuis été remplacé sur la route par TENDANCES SUICIDAIRES bassiste Roberto « Ra » Díaz.