Brian Harvey nie avoir pris de la cocaïne au milieu d’une confrontation explosive avec l’ex Danniella Westbrook

Brian Harvey a nié avoir pris de la «cocaïne» après s’être heurté à son ex Danniella Westbrook.

Ils sont sortis ensemble lorsque l’ancienne star d’EastEnders n’avait que 21 ans.

Maintenant, les ex, qui ont eu une romance de 1991 à 1995, sont entrés en guerre sur les réseaux sociaux 26 ans après la fin de leur relation.

Dans une tirade furieuse, Brian a répliqué à son ex Daniella pour avoir prétendu qu’il était sous «coca» après l’avoir traitée de meurtrière et de pédophile.

Il a déclaré dans un morceau à la caméra: «J’en ai marre de vos mensonges et de vos dissimulations. Et me parler comme si je l’aime, je m’en soucie.

« Il est un ***, il est sur le coca. Je ne suis pas sur le coca. Je vous offre la chance de prouver à ce pays que vous n’êtes pas sur le coca et je ferai exactement la même chose.







(Image: brianharvey / Youtube)



Le chanteur, qui a été limogé du groupe East 17 pour avoir prétendu que l’ecstasy était une drogue «sûre», a déclaré qu’il n’avait pas vu Danniella depuis 15 ans.

Il a poursuivi: « Je ne l’ai pas vue depuis 15 ans ou quoi que ce soit. »

Cela vient après que Danniella ait accusé Brian d’être un «monstre de coke paranoïaque» – ce que le chanteur nie avec véhémence.







(Image: daniellawestbrook / Instagram)



Dans un live Instagram, elle a déclaré aux caméras: «Vous êtes un monstre de coke paranoïaque que j’étais, où vous pensez que tout le monde à votre porte est le MI5 et ils vont passer votre porte. Ils ne sont pas compagnons.

« Ce sont des gens comme vous qui me font rechuter. Mais vous n’allez pas faire ça. Il pense que j’ai des condamnations. Il est là-bas en disant que j’ai amené le MI5 chez lui et des trucs comme ça. Que suis-je, Mme Money Penny?

« Vous êtes entièrement en direct sur YouTube en pleurant, en sanglotant, en me calomniant en me disant que je suis impliqué dans des réseaux de pédophiles. Mon pote, j’ai été abusé toute ma vie dans cette industrie, tu n’étais pas Brian. Tu es l’un des chanceux fils, alors pourquoi vous êtes assis enfermé dans votre putain de maison avec des barreaux aux fenêtres, je ne sais pas. «







(Image: brianharvey / Youtube)



Danniella était en train de retenir les larmes sur son Instagram en direct quand elle a fait le morceau devant la caméra sur les commentaires de son ex Brian.

Elle a dit: «Je suis furieux contre lui. Quelle tête d’annonce. Je vais juste m’adresser à Brian Harvey qui me calomnie. Dire que je suis un meurtrier, des trucs comme ça. Dire que je l’ai mis en place avec un réseau pédophile. M’appeler un toiletteur. Il est fou…

« Le geezer en direct sur YouTube gémit, me traitant de pédophile. Je suis furieux contre lui parce qu’il calomnie mon nom. »

Remettant les choses au clair, Danniella a déclaré qu’elle essayait de mettre son passé et sa dépendance derrière elle.







(Image: daniellawestbrook / Instagram)



L’actrice a partagé son explosion émotionnelle avec ses 20,1k followers sur Instagram.

Elle a dit: « Je ne suis qu’une femme qui essaie de faire ce qu’il faut et de mettre son passé derrière elle et sa dépendance derrière elle. »

Le Mirror a contacté Danniella Westbrook et les représentants de Brian Harvey pour obtenir de plus amples commentaires.