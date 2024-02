Brian Griffin, photographe de rock stars et d’ouvriers du bâtiment, est décédé à l’âge de 75 ans

«C’était un véritable innovateur», déclare Martin Parr, se souvenant de son collègue photographe britannique et ami de longue date, Brian Griffin, décédé chez lui à Londres le week-end dernier, à l’âge de 75 ans. «Il a vraiment animé le monde entier du portrait. Ils [his portraits] étaient si reconnaissables les siens. Personne n’avait jamais rien vu de pareil. Et peu de photographes peuvent en dire autant.

Griffin est surtout connu pour ses pochettes d’albums emblématiques, comme celle de Depeche Mode. Un cadre brisé (1982) et celui de Joe Jackson Ayez l’air net (1979), mais il était bien plus qu’un photographe rock, injectant une narration surréaliste et un éclairage noir dans des commandes commerciales et éditoriales, tout en poursuivant ses propres projets. Griffin n’a fait aucune distinction entre le travail personnel et le travail de mission ; il a mis la même énergie et la même ambition dans les deux, cherchant toujours à créer une perturbation visuelle ludique et à réaliser des photographies durables et significatives.

Il a grandi dans le Black Country, dans les Midlands anglais, attribuant les images et les sons de l’industrie lourde comme une influence majeure sur son imagerie.

Brian Griffin, Liam, ouvrier métallurgiste (2007). Du projet Photo d’équipepour l’ouverture du terminal Eurostar de la gare de St Pancras © Domaine Brian Griffin

Griffin abandonne son emploi chez British Steel à la fin des années 1960 pour étudier la photographie à la Manchester Polytechnic, où il rencontre Parr et Daniel Meadows. Il a ensuite déménagé à Londres pour commencer sa riche carrière d’indépendant, en apportant un portfolio de photographies de danseurs de salon à Roland Schenk de Management Today. Le célèbre directeur artistique suisse a immédiatement perçu son potentiel et a encouragé les envolées d’imagination du jeune photographe dans le cadre le plus improbable du portrait d’entreprise.

Son travail documentaire personnel a été présenté dans des expositions marquantes dans les années 1970, lorsque l’establishment artistique britannique a commencé à prendre la photographie au sérieux, notamment la première grande enquête de la Hayward Gallery sur la pratique contemporaine, Trois perspectives (1979). Les années 1980 constituent cependant incontestablement son apogée. En effet, le gardien l’a salué comme “le photographe de la décennie”. Beaucoup de ses images de musiciens les plus célèbres (Kate Bush, Siouxsie Sioux et Elvis Costello, pour n’en citer que quelques-unes) ont été réalisées à cette époque, tout comme sa commande à grande échelle la plus mémorable, célébrant l’achèvement du projet Broadgate dans la ville. de Londres.

Brian Griffin, Heure de pointe, pont de Londres (1974). Commandé par Roland Schenk pour La gestion aujourd’hui © Domaine Brian Griffin

Il était largement reconnu pour Travail, publié en 1988, l’un des nombreux livres souvent auto-publiés qu’il a produits tout au long de sa carrière. Et suite à une exposition aux Rencontres d’Arles en 1987, parallèlement à la première projection du film de Nan Goldin Ballade de la dépendance sexuelle en dehors des États-Unis, des dizaines d’autres spectacles ont suivi, au Royaume-Uni et dans toute l’Europe.

Tout au long des années 1990, Griffin a travaillé principalement comme réalisateur de publicités télévisées et de vidéoclips, avant de revenir à la photographie en 2002 et de reprendre là où il s’était arrêté, en tournant des campagnes mémorables pour Reykjavik Energy, l’achèvement du chemin de fer HSI, la ville de Marseille et une commande prisée pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et parmi les dizaines de livres et d’expositions qu’il a produits au cours des 15 dernières années, il y a eu des rétrospectives au Royaume-Uni, en Islande, en Italie et en Géorgie. En 2021, il publie ce qui devait être la première moitié de son autobiographie, Black Country Dada, conçue par Cafeteria, avec qui il envisageait de réaliser la deuxième partie plus tard cette année.

«Cette génération remarquable est issue de la Manchester Polytechnic, qui comprenait Brian, Martin Parr et Daniel Meadows», explique le collectionneur et galeriste James Hyman, fondateur du Center for British Photography. « Et tous trois ont joué un rôle absolument fondamental, à leur manière, dans le développement de la photographie britannique sur une période de 50 ans. Il a une place centrale dans cette histoire, et il avait aussi une voix très individuelle.