Brian Griffin : décès d’un photographe britannique influent

Sa photo de 1979 de l’écrivain Charlie Woods au garde-à-vous après avoir allumé une fusée céleste par une journée grise et brumeuse sur Dungeness Beach, dans le Kent, a été utilisée plusieurs années plus tard pour la couverture de l’album Cross that Line de Howard Jones.

Et ses portraits d’artistes tels que Ringo Starr, Iggy Pop, Peter Gabriel, REM, Depeche Mode et Queen, ont amené le journal Guardian à le nommer photographe de la décennie, en 1989.

Chanteuse Siouxsie Sioux, de Siouxsie and the Banshees, 1984

New Musical Express (NME) nommé Echo & the Bunneymen’s Heaven Up Here, tourné sur la plage de Porthcawl, à Bridgend, meilleure couverture d’album de 1981, le magazine Rolling Stone parmi les meilleurs de tous les temps.