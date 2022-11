Brian Glendinning: Papa écossais qui a été détenu dans une prison irakienne pour dette bancaire libéré de prison

Un père écossais détenu dans une prison irakienne pour une dette bancaire a été libéré, ont annoncé des militants des droits de l’homme.

Brian Glendinning, 43 ans, un ouvrier du bâtiment de Kincardine à Fife, a été engagé pour travailler dans une raffinerie de pétrole BP en Irak.

Père de trois enfants, Brian Glendinning est emprisonné en Irak depuis près de deux mois pour un prêt bancaire impayé.

Mais le 12 septembre, M. Glendinning a été arrêté sur une notice rouge d’Interpol du Qatar à l’aéroport de Bagdad pour une dette présumée due à la Banque nationale du Qatar.

Radha Stirling, fondatrice de l’initiative Interpol and Extradition Reform (Ipex), s’est dite “ravie” d’annoncer la nouvelle.

“L’avocat de M. Glendinning, Tahseen Alchaabawi, nous a annoncé la bonne nouvelle ce matin. Ce fut un moment émouvant pour sa famille et je ne pourrais pas être plus heureuse pour les Glendinning”, a-t-elle déclaré.

Mme Stirling a déclaré que la famille de M. Glendinning organisait actuellement des vols et qu’il espérait qu’il pourrait rentrer chez lui dès lundi soir ou mercredi.

Cependant, Mme Stirling a déclaré que le Qatar n’avait pas confirmé si la notice rouge d’Interpol avait été supprimée, il pourrait donc y avoir un risque que M. Glendinning soit arrêté en route vers l’Écosse.

Un recours collectif va maintenant être lancé contre Interpol pour ce qu’Ipex qualifie d’abus de pouvoir “constant et répétitif”.

Mme Stirling a ajouté: “L’Irak a reçu des preuves de la Qatar National Bank la semaine dernière pour prouver que l’extradition concernait une dette bancaire.

“La dette de consommation ne répond pas aux critères d’extradition, mais il était fort probable que l’Irak aurait cédé à la pression du Qatar et l’aurait livré de toute façon.

“Brian est libre grâce à une combinaison de lobbying et d’efforts médiatiques, de négociation et de règlement de la dette avec QNB et de fortes représentations diplomatiques.

“Nous sommes fiers d’avoir résolu avec succès un autre cas d’abus d’Interpol. Sur une note personnelle, je me souviendrai toujours de mon anniversaire comme du jour où Brian a été libéré. ​​C’était le plus beau cadeau que j’aurais pu espérer”.

