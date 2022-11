Brian Glendinning: Papa a été libéré de prison en Irak après deux mois, son vol de retour a été supprimé et est “interrogé” pendant une heure à l’aéroport

BRIAN, 43 ans, travaillait au Qatar en 2016 lorsqu’il semble qu’il ait été contraint de contracter un prêt de 20 000 £.

Mais lorsque Brian est tombé malade et a dû rentrer chez lui, il a continué à rembourser une partie du prêt, mais a pris du retard sur certains paiements lorsque son indemnité de maladie a pris fin et qu’il a dû rentrer chez lui.

Sa famille affirme que la banque a ensuite traduit Brian en justice en son absence en 2017 pour fraude, où il a été condamné à deux ans de prison.

Ils ont ensuite affirmé que l’État du Golfe l’avait ajouté à la liste rouge d’Interpol en 2019 et qu’un mandat avait été délivré.

Cependant, les affirmations de John n’étaient valables que pendant six mois et étaient périmées au moment de l’arrestation de Brian en 2022.

Lorsque Brian est arrivé en Irak pour travailler pour une raffinerie de pétrole BP le 12 septembre de cette année, il a été arrêté.

John a déclaré que si Brian était extradé, il risquait deux ans de prison et n’aurait pas été autorisé à quitter le Qatar tant que sa dette n’aurait pas été entièrement payée.

Un juge de Bassorah a demandé les papiers du mandat au Qatar, ce qui a retardé le processus et maintenu Brian en prison.

La famille de Brian en Ecosse a lancé une tentative désespérée pour le faire libérer.

John a déclaré que lorsque Brian a été arrêté, il n’avait aucune idée qu’il était sur la liste rouge ou qu’il avait été condamné à une peine de prison au Qatar.

Brian a ensuite passé neuf semaines dans une prison de Bagdad, craignant pour sa vie et emprisonné aux côtés de terroristes et d’assassins. Alors qu’il était entouré de rats et s’inquiétait pour sa santé en raison de la surpopulation et des mauvaises conditions.