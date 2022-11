Brian Glendinning: Des larmes de joie alors que le père écossais qui a passé deux mois dans une horrible prison en Irak retrouve sa famille à l’aéroport

IL y avait des larmes de joie à l’aéroport d’Édimbourg lorsqu’un père écossais qui a passé deux mois en prison dans une horrible prison irakienne a retrouvé sa famille.

Brian Glendinning a passé deux mois enfermé dans une prison infestée de rats aux côtés de terroristes et d’assassins pour un prétendu prêt bancaire impayé.

Brian a retrouvé sa famille Crédit : Alan Simpson

Il y avait des larmes de joie alors que la famille courait pour le serrer dans ses bras Crédit : PA

Il a dit aux journalistes rassemblés comment il pensait que ce jour “n’arriverait pas bientôt” Crédit : Alan Simpson

Brian et sa femme Kimberly Crédit : Alan Simpson

Mais après un effort acharné de sa famille, il a été libéré dimanche et retrouvé avec eux alors qu’il atterrissait à l’aéroport d’Édimbourg ce matin.

Il y a eu des acclamations et des applaudissements lorsque le père de trois enfants est entré dans l’aéroport, sa famille s’est précipitée pour l’embrasser, plus de deux mois depuis la dernière fois qu’ils l’ont vu.

Les proches ont versé des larmes de joie en embrassant leur frère, mari et fils bien-aimés qu’ils craignaient autrefois de ne plus jamais revoir.

Son frère John, 40 ans, a déclaré aux journalistes que son frère ne se sentait pas bien car on pouvait entendre sa mère Meta sangloter alors qu’elle serrait son fils dans ses bras.

Brian a déclaré: “Je ne pensais tout simplement pas que ce jour arriverait de sitôt. Je suis de retour à ma place avec ma famille et mes amis. Juste les émotions, je ne pensais pas que j’allais être ici de si tôt comme j’ai dit.

“S’il n’y avait pas eu le soutien de tout le monde à la maison, de ma famille, de mes amis, Douglas Chapman, Radha Stirling, merci, merci, je serais toujours là. Pour être honnête, je pense que j’aurais été sur mon jusqu’au Qatar et ça n’aurait pas été pour la Coupe du monde.

“C’est tout. Merci les gars et merci à tout le monde du village de Kincardine, pour leur soutien, mon frère ici et mon autre frère.

“Merci à tous pour votre soutien.”

Alors qu’il s’éloignait, retrouvant sa famille, Brian a plaisanté: “Il est temps de rentrer à la maison et d’aller chez les barbiers.”

L’épouse de Brian, Kimberley, 40 ans, et leurs enfants Lexi, 12 ans, et Heidi, 16 ans, étaient là pour le rencontrer à la sortie de l’avion. L’esthéticienne a déclaré: “Je suis vraiment bouleversée. Cela a été terrible.

“Essayer de rester ensemble, essayer d’aller travailler tous les jours et faire face au public. Nous sommes à la fin maintenant. Il y a eu beaucoup de larmes.

“Il y a eu des périodes où nous ne nous sommes jamais parlé pendant une semaine à la fois. Nous n’avons jamais su ce qui se passait.

“J’ai parcouru les étages la nuit. Il a raté mon quarantième anniversaire. C’est mon anniversaire et Noël à la fois.”

Son frère Lee, 48 ans, a ajouté: “Nous sommes tous ravis. Nous ne pensions pas que ce jour allait arriver. Je pensais qu’il allait rester là encore un an ou deux.

“C’est un Noël qui se rassemble pour nous tous. Il craignait pour sa vie. Il était avec des terroristes, il était avec des talibans, il y avait des meurtriers. Tout ça, c’était pour une dette. C’est juste un peu trop. “

Sa mère Meta, 67 ans, a ajouté: “Je suis juste extatiquement heureuse. Je suis aux anges. Mon garçon est à la maison.”

John a juré de ne pas regarder la Coupe du monde au Qatar à cause de l’épreuve de son frère. Il a déclaré: “Ce sera la première Coupe du monde que je n’ai pas regardée. Pas seulement parce que l’Écosse n’y participe pas.”

L’ÉPREUVE DE BRIAN

Les espoirs de Brian de rentrer chez lui ont connu quelques retards, lorsque son premier vol de retour a été annulé à cause des tempêtes en Irak, et il a été interrogé par les autorités aéroportuaires pendant une heure.

Mais il a réussi à s’envoler pour la Turquie hier soir, avant de se rendre à Stansted puis à Édimbourg ce matin.

Brian a été emprisonné en septembre après que la Banque nationale du Qatar a émis une notice rouge d’Interpol contre lui pour un prêt bancaire.

Ignorant totalement les mesures prises à son encontre, le père de trois enfants a été arrêté à son arrivée à Bassorah.

La famille de Brian craignait de ne plus jamais le revoir car il était emprisonné dans la prison de l’enfer, en attendant son extradition vers le Qatar où il risquait encore plus d’années de prison.

Pourquoi Brian Glendinning était-il en prison ? BRIAN, 43 ans, travaillait au Qatar en 2016 lorsqu’il semble qu’il ait été contraint de contracter un prêt de 20 000 £. Mais lorsque Brian est tombé malade et a dû rentrer chez lui, il a continué à rembourser une partie du prêt, mais a pris du retard sur certains paiements lorsque son indemnité de maladie a pris fin et qu’il a dû rentrer chez lui. Sa famille affirme que la banque a ensuite traduit Brian en justice en son absence en 2017 pour fraude, où il a été condamné à deux ans de prison. Ils ont ensuite affirmé que l’État du Golfe l’avait ajouté à la liste rouge d’Interpol en 2019 et qu’un mandat avait été délivré. Cependant, les affirmations de John n’étaient valables que pendant six mois et étaient périmées au moment de l’arrestation de Brian en 2022. Lorsque Brian est arrivé en Irak pour travailler pour une raffinerie de pétrole BP le 12 septembre de cette année, il a été arrêté. John a déclaré que si Brian était extradé, il risquait deux ans de prison et n’aurait pas été autorisé à quitter le Qatar tant que sa dette n’aurait pas été entièrement payée. Un juge de Bassora a demandé les papiers du mandat au Qatar, ce qui a retardé le processus et maintenu Brian en prison. La famille de Brian en Écosse a lancé une tentative désespérée pour le faire libérer. John a déclaré que lorsque Brian a été arrêté, il n’avait aucune idée qu’il était sur la liste rouge ou qu’il avait été condamné à une peine de prison au Qatar. Brian a ensuite passé neuf semaines dans une prison de Bagdad, craignant pour sa vie et emprisonné aux côtés de terroristes et d’assassins. Alors qu’il était entouré de rats et s’inquiétait pour sa santé en raison de la surpopulation et des mauvaises conditions.

Il a été forcé de partager une cellule de dix personnes avec 40 autres prisonniers, de partager des nattes sales pour dormir et d’utiliser des douches avec de l’eau sale, ce qui lui a fait éclater la peau.

Nous avons déjà raconté comment Brian s’est excusé auprès de sa femme bien-aimée Kimberly pour avoir raté son 40e anniversaire lors de son calvaire, lors d’un appel déchirant que le père a passé depuis la prison.

Sa famille a engagé un avocat irakien pour le représenter, qui avait précédemment affirmé qu’il n’y avait “aucune raison” de le placer en détention.

Les Glendinnings, dirigés par le jeune frère de Brian, John, ont organisé une manifestation devant le Parlement écossais pour faire pression sur plus d’action et ont appelé des stars comme David Beckham à se faire plus entendre alors que le Qatar doit accueillir la coupe du monde.

Il a été libéré après qu’un règlement a été conclu avec la banque et que la demande d’extradition a été abandonnée.

Nous avons raconté plus tôt comment l’ingénieur écossais “sautait de joie” lorsque les gardes sont venus le libérer.

Et son jeune frère John a raconté à quel point il y avait des “cris de joie” alors qu’il annonçait la nouvelle qu’ils attendaient à sa femme et à ses enfants.

“Il est positif qu’il ne soit pas à la maison tout de suite, il a le temps de traiter ce qui s’est passé avant de voir sa famille.

“Il a vécu une expérience horrible et horrible et quand il reviendra, nous garderons tous un œil sur lui et nous nous assurerons qu’il va bien.”

Brian (au milieu) avec sa femme Kimberly et son frère John Crédit : Alan Simpson

Il y avait des acclamations alors qu’il entrait dans l’aéroport Crédit : PA

Brian a vu sa famille pour la première fois en plus de deux mois Crédit : PA

