Brian Ferentz sera absent en tant que coordinateur offensif de l’Iowa à la fin de la saison, a annoncé lundi la directrice sportive par intérim Beth Goetz. Ferentz, le fils de l’entraîneur-chef Kirk Ferentz, en est à sa septième saison en tant que coordinateur offensif. La production de son unité, jamais prolifique, est en chute libre depuis trois ans. Les 232,2 yards par match des Hawkeyes cette saison se classent de loin au dernier rang de la Subdivision Football Bowl et leur moyenne de score de 19,5 points par match est de loin la 120e. Les moyennes de l’Iowa sont de 244,2 yards et 18,4 points par match depuis le début de la saison 2022. Depuis 2021, l’Iowa a en moyenne 268 yards par match, la pire du FBS, et 20,4 points par match, ce qui le classe 123e. « Quiconque aime le football de l’Iowa reconnaît les deux. le succès et les défis qui ont attiré l’attention sur notre programme cette saison », a déclaré Goetz dans un communiqué. “Nos difficultés offensives associées au contrat du coordinateur offensif en font une situation unique.” L’ancien directeur sportif Gary Barta a restructuré le contrat de Brian Ferentz en février, réduisant son salaire et exigeant que les Hawkeyes marquent en moyenne 25 points par match sur une saison de 13 matchs en afin d’assurer son retour en 2024. Le soi-disant « Drive for 325 » s’élève à 156 points en huit matchs, ce qui signifie que l’Iowa devrait avoir une moyenne de 33,8 points au cours de ses cinq derniers matchs pour atteindre le mandat de 25 points par match. Goetz a déclaré que la décision de retirer Brian Ferentz après la saison avait été prise après ses conversations avec Kirk et Brian Ferentz et la présidente de l’école, Barbara J. Wilson. « J’ai informé Brian que notre intention est qu’il soit avec nous pendant le match de bowling, mais cela C’est sa dernière saison avec le programme », a déclaré Goetz. « Faire savoir cela aujourd’hui est dans le meilleur intérêt du programme et de ses fans fidèles ; cela apporte de la clarté pendant cette période charnière du calendrier. » Goetz est le superviseur immédiat de Brian Ferentz plutôt que Kirk Ferentz en raison des lois de l’État sur le népotisme. pendant une saison », a-t-elle déclaré. “Notre priorité est de mettre tous nos étudiants-athlètes dans la meilleure position pour connaître du succès à court et à long terme, sur et en dehors du terrain.” Les Hawkeyes ont une fiche de 6-2 au total et, à 3-2 dans le Big Ten. jouer, sont à égalité à quatre pour la première place de la division Ouest. Depuis que Ferentz a commencé son parcours en tant que coordinateur offensif en 2017, les Hawkeyes ont récolté en moyenne 320,2 verges et 25,3 points par match. La moyenne totale des verges se classe au 131e rang et la moyenne des scores au 100e dans la subdivision Bowl sur cette période. Dans une déclaration à ESPN, Brian Ferentz a déclaré : « Pendant la grande majorité de ma vie d’adulte, j’ai eu le privilège de représenter l’Université de l’Iowa en tant que un joueur et entraîneur de football. J’ai toujours considéré et considérerai toujours cela comme un honneur. Durant cette période, mon objectif unique a été de contribuer au succès de l’équipe de football. Tant que je serai employé par l’Université de l’Iowa, mon objectif déclaré ne changera pas. Ma priorité continuera d’être le bien-être de nos étudiants et le succès de notre équipe. » Déclaration complète de l’AD par intérim Beth Goetz « Quiconque aime le football de l’Iowa reconnaît à la fois le succès et les défis qui ont attiré l’attention sur notre programme cette saison. Les difficultés offensives associées au contrat du coordinateur offensif en font une situation unique. “Après des conversations avec l’entraîneur-chef Kirk Ferentz, l’entraîneur Brian Ferentz et le président Wilson, j’ai informé Brian que notre intention est qu’il soit avec nous pendant le match de bowling, mais c’est sa dernière saison avec le programme. Faire savoir cela aujourd’hui est dans le meilleur intérêt du programme et de ses fans fidèles ; cela apporte de la clarté pendant cette période charnière du calendrier. “Ce n’est pas dans mes habitudes d’être impliqué dans les décisions des entraîneurs adjoints et encore moins de rendre public un tel changement au cours d’une saison. Notre priorité est de mettre tous nos étudiants-athlètes dans les meilleures conditions. position pour avoir du succès à la fois à court et à long terme, sur et en dehors du terrain. Notre équipe de football compte un groupe de jeunes hommes exceptionnels et d’athlètes talentueux, qui, à 6-2, ont beaucoup à jouer. En tant qu’ancien athlète , je sais que chaque occasion d’enfiler le maillot est une occasion précieuse. En tant que Hawkeyes, continuons à soutenir tous nos entraîneurs, notre personnel et nos étudiants-athlètes dans leur quête d’un championnat Big Ten et d’une victoire dans un match de bowling. “Précédemment : l’Iowa amende Brian Le contrat de Ferentz

