Jeffrey Becker / USA TODAY Sports



Le coordinateur offensif de l’Iowa, Brian Ferentz, ne reviendra pas en 2024, a annoncé l’école lundi. Ferentz restera membre du personnel jusqu’au match de bowling de l’Iowa. La décision intervient juste après une semaine de congé à la suite de la défaite des Hawkeyes 12-10 contre le Minnesota, la première défaite du programme contre les Golden Gophers depuis 2015.

“Quiconque aime le football de l’Iowa reconnaît à la fois le succès et les défis qui ont attiré l’attention sur notre programme cette saison”, a déclaré Beth Goetz, directrice sportive par intérim de l’Iowa, dans un communiqué. “Nos difficultés offensives couplées au contrat du coordinateur offensif en font une situation unique. Après des conversations avec l’entraîneur-chef Kirk Ferentz, l’entraîneur Brian Ferentz et la présidente (Barbara) Wilson, j’ai informé Brian que notre intention est qu’il soit avec nous tout au long de la saison. match de bowling, mais c’est sa dernière saison avec le programme. Le faire savoir aujourd’hui est dans le meilleur intérêt du programme et de ses fans fidèles ; cela apporte de la clarté pendant cette période charnière du calendrier.

Ferentz, le fils de l’entraîneur de longue date de l’Iowa, Kirk Ferentz, a signé un avenant au contrat pendant l’intersaison qui obligeait les Hawkeyes à marquer en moyenne au moins 25 points par match en équipe et à remporter sept victoires. Si l’Iowa n’atteignait pas ces seuils, le contrat de Ferentz serait résilié.

À ce stade de la saison, l’Iowa ne compte en moyenne que 19,5 points par match et va dans la mauvaise direction. Les Hawkeyes n’ont atteint que 25 points en deux matchs individuels cette saison et aucun depuis le 30 septembre. Projections SportsLinel’offensive de Ferentz est à 13,53% du rythme dont il a besoin pour atteindre le plateau des 325 points.

Ferentz a été sous le feu des critiques au cours des deux dernières saisons après le tank de ses unités. Les Hawkeyes se sont classés avant-derniers au niveau national en attaque totale en 2022. Cette année, l’unité a glissé à la dernière place avec un dérisoire 232,4 verges par match. La marque se classe à plus de 65 mètres derrière tout autre programme Power Five. L’Iowa n’a en moyenne que 15,0 points par match contre ses adversaires du Big Ten West, une marque qui n’a fait qu’empirer à mesure que les Hawkeyes font face à la perte du quart partant Cade McNamara ainsi que des ailiers rapprochés Erick All et Luke Lachey.

Même si le contrat de Ferentz serait résilié si l’équipe ne parvenait pas à marquer 25 points par match, cela n’empêchait pas l’Iowa de le ramener avec un nouveau contrat. Cependant, l’Iowa a apparemment choisi de prendre une décision finale concernant Ferentz au lieu de laisser sa situation en suspens.

Afin de contourner les lois sur le népotisme, Ferentz relève directement du directeur sportif plutôt que de son père, entraîneur-chef. Le directeur sportif de longue date, Gary Barta, a pris sa retraite de l’université le 31 juillet 2023. Goetz – qui a le dernier mot sur l’avenir de Ferentz – a rejoint le département des sports en 2022 et n’a pas de relation de longue date avec la famille Ferentz.