Brian Daboll a réuni l’organisation des Giants de New York, déclare le parieur Jamie Gillan | Nouvelles de la NFL

Brian Daboll, entraîneur-chef des Giants de New York

L’entraîneur-chef des Giants de New York, Brian Daboll, a uni le vestiaire depuis son arrivée à l’intersaison, a déclaré le parieur Jamie Gillan.

L’ancien coordinateur offensif des Buffalo Bills se prépare pour sa première campagne en charge après avoir succédé à Joe Judge à la suite de la huitième saison perdante des Giants au cours des neuf dernières années.

Gillan, qui a signé un contrat de réserve/futur avec l’équipe en février, a admis que c’est “le plus heureux que j’aie été depuis un certain temps en faisant mon travail” grâce à l’environnement qui l’a accueilli à East Rutherford.

“C’est une excellente organisation, j’adore ça”, a déclaré Gillan à Sky Sports. “Ça a été très positif, les gens travaillent très dur. J’adore le long vivaneau [Casey Kreiter] et le botteur [Graham Gano]notre coordinateur des équipes spéciales est génial, donc j’ai vraiment apprécié la literie là-dedans.

“Il [Daboll] a 100 pour cent réuni tout le monde. C’est un super entraîneur, il est hilarant pour commencer, un mec génial.

“C’est bien parce que dans les vestiaires, tout le monde s’est réuni et les gens restent après pour traîner et je suis un grand partisan d’avoir un vestiaire comme ça, donc c’était agréable de traîner, de jouer au ping-pong après les heures, d’obtenir de se connaître, puis de se présenter tôt le matin et de s’y mettre. C’était génial.”

Jamie Gillan a passé les trois dernières saisons avec les Browns

Gillan arrive après avoir été renoncé lors de sa troisième saison avec les Browns de Cleveland en décembre dernier, avant de passer brièvement du temps dans l’équipe d’entraînement des Bills.

Il a en moyenne 44,9 verges par botté de dégagement sur trois campagnes, 35,7% de ses bottés de dégagement ayant été abattus à l’intérieur des 20 l’an dernier.

Un changement de décor offre des contrastes significatifs entre la vie sous les lumières clignotantes de New York et la vie grandissant dans son Ecosse natale.

“C’est beaucoup plus fou. J’essaierai probablement de vivre plus dans le New Jersey, d’avoir un peu plus de calme”, ​​a-t-il plaisanté.

“C’est bien de pouvoir prendre le train, ils ont de très bons transports en commun, donc c’est bien de pouvoir sauter dans les trains et aller explorer un peu New York et faire du tourisme.”

Peyton Manning pense que Daniel Jones a eu du mal à New York avec les changements constants de l'attaque et des entraîneurs et espère que la fortune du quart-arrière changera cette saison.

Gillan parlait du récent championnat national de flag football à l’Université de Loughborough, où il a également été rejoint par l’ancien arrière défensif des Giants Jason Bell.

Telle a été la transformation du quart-arrière des Bills Josh Allen dans l’attaque de Daboll, Bell pense également que les Giants ont trouvé l’homme idéal pour ramener la franchise au succès.

“Tu sais quoi, je pense qu’ils font [have the right man]”, a-t-il déclaré. “L’organisation des Giants de haut en bas est un endroit formidable.

“Mais vous devez construire la culture avec le personnel d’entraîneurs et les joueurs sur le terrain et vous voulez un entraîneur-chef qui peut résoudre un problème, qui peut apporter des réponses.

“Ce que Brian Daboll peut faire, c’est réparer le jeu du quart-arrière, il peut réparer l’attaque, même si d’autres choses avec lesquelles il se débat, il a des réponses pour améliorer le jeu du quart-arrière et ce sera la clé pour les Giants et Daniel Jones.

“Je suis toujours à la recherche de nouveaux entraîneurs qui peuvent fournir des réponses et il peut le faire.”