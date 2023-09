Brian Cox dit que l’exposition de cadavres d’extraterrestres au Mexique était « bien trop humanoïde » | Actualités scientifiques et technologiques

Une audience du Congrès mexicain au cours de laquelle deux prétendus cadavres d’extraterrestres « non humains » ont été exposés a été qualifiée de « coup monté sans fondement ».

Le des spécimens momifiés étaient exposés dans des vitrines lors d’une audition au Congrès mexicain.

Ryan Graves, un ancien pilote de l’US Navy qui a affirmé en juillet que le nombre d’OVNIS ou de PAN (phénomènes anormaux non identifiés) était en train d’être étudié. « largement sous-estimé »était présent à la réunion.

Cependant, il était loin d’être élogieux à l’égard de la procédure.

« Malheureusement, la manifestation d’hier a constitué un énorme pas en arrière sur cette question », a-t-il posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Mon témoignage était centré sur le partage de mon expérience et des rapports UAP que j’entends de la part des équipages commerciaux et militaires via le programme de témoignage de l’ASA.

« Je continuerai à faire connaître l’UAP en tant que question urgente de sûreté aérospatiale, de sécurité nationale et de science, mais je suis profondément déçu par ce coup infondé. »

Les hommes politiques mexicains ont appris que les spécimens avaient été trouvés dans la ville de Cusco, au Pérou, et qu’ils étaient âgés de 1 000 ans.

Le journaliste et chercheur en ovnis Jaime Maussan a déclaré sous serment que près d’un tiers de leur ADN est « inconnu » et que les spécimens ne faisaient pas partie de « notre évolution terrestre », ont rapporté les médias mexicains.

« Ce ne sont pas des êtres récupérés d’un crash d’OVNI », a-t-il déclaré.

« Au lieu de cela, ils ont été trouvés dans des mines de diatomées (algues) et se sont ensuite fossilisés. »

M. Maussan a déclaré à la délégation de Mexico que les spécimens avaient été examinés à l’Université nationale autonome du Mexique.

Il a déclaré que les scientifiques avaient utilisé la datation au radiocarbone pour recueillir des preuves ADN et que les rayons X avaient montré que l’un d’entre eux contenait des « œufs ».

Cependant, le physicien et professeur présentateur Brian Cox a déclaré qu’il était peu probable que les spécimens soient des extraterrestres.

« Ils sont bien trop humanoïdes », a-t-il posté sur X.

« Il est très peu probable qu’une espèce intelligente ayant évolué sur une autre planète nous ressemble.

« Deuxièmement, envoyez un échantillon à 23andme – sans parler de l’université d’ici – et ils vous le diront dans les 10 minutes. »

L’année dernière a marqué le 75e anniversaire de l’incident d’OVNI de Roswell, qui suscite encore aujourd’hui des théories.

Un vaisseau spatial extraterrestre se serait écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique en 1947, ce qui aurait permis la possible récupération de corps extraterrestres qui, selon les théoriciens, ont été dissimulés par le gouvernement américain.