Brian Conley d’Eastenders lorgne le poste de juge de Britain’s Got Talent

BRIAN Conley a déclaré qu’il souhaitait rejoindre le panel de juges de Britain’s Got Talent après son passage à EastEnders.

L’acteur a fait ses débuts au feuilleton de la BBC cette semaine en tant que Terry Cant, le père séparé de Sonia, et n’a pas perdu de temps à faire connaître sa présence grâce à une rencontre avec Rainie et à se battre avec Sonia au club de Ruby.

3 Le crash du personnage de Brian, Terry, a atterri dans EastEnders mardi Crédit: PA

Mais malheureusement, il semble que son personnage excentrique ne soit dans la série que pendant un court moment, et l’artiste polyvalent Brian a déjà jeté son dévolu sur une chaise de juges BGT.

L’acteur a dit Daily Star: « Est-ce vrai que j’aimerais être juge sur Britain’s Got Talent? Je pense que je pourrais y contribuer simplement à cause de tout ce que j’ai fait dans l’entreprise.

«J’ai aussi fait une émission sur la BBC il y a deux ans intitulée Let Me Entertain You et c’était bien avant Britain’s Got Talent.

« J’adore nourrir les talents. »

3 Britains Got Talent a été reporté à l’année prochaine Crédits: Rex

Tout au long de sa carrière, Brian a prouvé qu’il était prêt à tout donner – être un présentateur de télévision, un artiste du West End, un chanteur humoriste et un visage régulier au panto.

Il est même apparu sur Strictly Come Dancing en 2017.

Il a déjà un lien avec le panel BGT, ayant déjà travaillé avec Amanda Holden dans la sitcom des années 90 The Grimleys.

Britain’s Got Talent a été suspendu cette année en raison de la pandémie de coronavirus en cours et devrait revenir rapidement en 2022.

3 Le chancelier Terry a déjà ébouriffé des plumes à peine quelques minutes après son arrivée sur la place. Crédit: BBC

Ce qui laisse beaucoup de temps à Brian pour faire valoir ses arguments auprès de Simon Cowell et pour terminer sa place en tant que Terry Cant.

Terry n’est à l’écran que depuis quelques minutes mais fait déjà des vagues, grâce à une interaction hilarante avec Sonia dans le bar Ruby.

Sans se rendre compte qu’ils étaient liés, ils ont fini par s’affronter alors qu’il intervenait pour défendre Dotty Cotton d’une oreille de Sonia.

Sonia a fini par le traiter de « vieux pervers » alors qu’elle réprimandait Dotty pour son rôle d’hôtesse.

Naturellement, les choses sont devenues embarrassantes quelques instants plus tard alors qu’elle se détendait dans le Vic et se cachait sous une table pour se cacher de lui.

C’est alors qu’il a révélé qu’il était à Walford pour elle… parce qu’il était son père perdu depuis longtemps.