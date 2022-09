Brian Clough était ouvert à travailler dans la NASL si on lui offrait un emploi

Brian Clough, l’un des managers de football les plus légendaires de tous les temps, aurait pu entraîner aux États-Unis.

Au cours des derniers mois, les mentions de Brian Clough ont augmenté alors que Nottingham Forest joue en Premier League pour la première fois en 23 ans.

L’héritage de Brian Clough comme l’un des meilleurs

Par la suite, cela nous rappelle les honneurs que Clough a obtenus en tant que manager. Par exemple, il comprend deux trophées de la Coupe d’Europe (le prédécesseur de l’UEFA Champions League). De même, il a la particularité d’être l’un des quatre seuls managers à avoir remporté la ligue anglaise tout en dirigeant deux clubs différents. Dans l’ensemble, cependant, le fait que Clough ait remporté de nombreux honneurs pour des clubs provinciaux tels que Nottingham Forest et Derby County est ce qui le sépare des autres.

Incroyablement, cependant, Cloughie aurait pu devenir entraîneur aux États-Unis.

Les légendes mondiales du football aux États-Unis

À la fin des années 1970, avec la montée en popularité de la NASL, bon nombre des meilleurs joueurs du monde ont joué aux États-Unis. Par exemple, Pelé, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, Johan Cruyff, Eusebio, Gerd Müller, Geoff Hurst, Bobby Moore et Giorgio Chinaglia n’étaient que quelques-unes des stars.

De plus, la NASL était une destination idéale pour les footballeurs européens pendant les mois d’été. Les footballeurs anglais, en particulier, ont joué aux États-Unis cet été, puis sont revenus dans leurs clubs à temps pour la nouvelle saison. La liste de ces joueurs est trop longue pour être mentionnée, mais considérez les noms de quelques-unes de ces stars qui ont joué aux États-Unis : Alan Ball, Peter Beardsley et Trevor Francis.

Francis, en particulier, est le point de départ de l’histoire avec l’intérêt de Clough pour les États-Unis.

En avril 1978, lorsque Francis a été prêté à Detroit Express depuis Birmingham City, Clough n’était qu’à quelques semaines d’emmener son équipe de Nottingham Forest vers les sommets du football anglais, remportant la ligue anglaise de haut vol 1977-1978.

Moins de douze mois plus tard, Francis et Clough sont entrés dans l’histoire.

Transfert record

En février 1979, Trevor Francis est entré dans l’histoire en tant que premier joueur britannique d’un million de livres, rejoignant Nottingham Forest depuis Birmingham. Quelques mois plus tard, Francis a gravé son nom dans le folklore de Forest en inscrivant le but gagnant pour remporter la finale de la Coupe d’Europe. C’était le 30 mai 1979. Moins de trois semaines plus tard, Francis jouait à nouveau pour Detroit Express pendant sa «pause estivale».

Voulant protester contre son actif de 1 000 000 £, Clough voulait mettre fin à Francis jouant aux États-Unis, où il risquait de se blesser et de se fatiguer.

“Finalement, si le football décolle comme nous nous attendons à ce qu’il décolle en Amérique, alors non seulement les joueurs, mais les managers, les entraîneurs et tout le monde finiront dans la ligue américaine”, a déclaré Clough dans une interview télévisée (voir la vidéo ci-dessus).

“J’irais en Amérique du jour au lendemain si on me proposait une durée de contrat qui me convienne, bien sûr.”

Malheureusement pour les fans de football, Clough ne s’est jamais vu offrir la possibilité d’entraîner aux États-Unis. Dans le même temps, le football de club n’a jamais atteint les sommets imaginés par Clough. Après l’effondrement de la NASL, les ligues mineures ont continué d’exister à travers les États-Unis. Et même avec la création de la Major League Soccer, le football de club n’a jamais égalé le boom des jours de gloire de la NASL aux États-Unis à la fin des années 1970.

En fin de compte, Clough a continué à diriger Nottingham Forest jusqu’en 1993, date à laquelle il a pris sa retraite de la direction du football. Avec le recul, Clough nous laissant son héritage à Forest était le meilleur choix pour le manager. Mais, oh, quel plaisir cela aurait été de le voir aux États-Unis.

Crédit photo : Imago