Brian Cashman des Yankees réplique : “Je suis fier de notre peuple”

Alden GonzálezRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

SCOTTSDALE, Arizona – Le directeur général des Yankees de New York, Brian Cashman, a passé une grande partie de sa présence médiatique d’une heure mardi à repousser avec véhémence certaines des réactions négatives dirigées contre l’organisation à la suite d’une saison de 82 victoires, défendant fréquemment la décision de l’équipe. processus de fabrication et les différentes personnes impliquées dans celui-ci.

“Je suis fier de nos employés et je suis fier de notre processus”, a déclaré Cashman depuis le site des réunions des directeurs généraux mardi après-midi. “Cela ne veut pas dire que nous tournons à plein régime, cela ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs de notre catégorie, mais je pense que nous sommes plutôt bons, personnellement. Je suis fier de nos gens, et J’ai également hâte que ’24 soit une meilleure année que ’23.”

Les Yankees ont participé aux séries éliminatoires chacune des six années précédentes, mais ne se sont pas qualifiés pour les World Series depuis qu’ils ont tout remporté en 2009. En 2023, ils ont terminé 19 matchs depuis la première place et ont eu besoin d’un match du 17 au 10 septembre pour éviter leur première défaite. saison depuis 1992, ce qui a suscité de nombreux appels au licenciement de Cashman et du manager de sixième année Aaron Boone.

L’offensive des Yankees a été exposée sans Aaron Judge pendant la majeure partie de juin et juillet, terminant finalement 24e dans les majors de l’OPS. En dehors de Gerrit Cole, leurs lanceurs partants se sont combinés pour afficher une MPM de 4,49. Dans l’espoir de percer dans une Ligue Est américaine devenue sensiblement plus difficile avec l’émergence des Orioles de Baltimore comme prétendants, Cashman a déclaré que les Yankees devaient “renforcer nos lanceurs” tout en ajoutant deux voltigeurs – de préférence des frappeurs gauchers – et en abordant les problèmes. il a qualifié de « surplus intérieur ».

Le premier jour des réunions des directeurs généraux, qui se sont déroulées à l’Omni Scottsdale Resort, a marqué les premiers commentaires publics de Cashman depuis août, lorsqu’il avait qualifié la saison des Yankees de « désastre ».

“Nous avons reçu du sable au visage, c’est compréhensible”, a déclaré Cashman, directeur général des Yankees depuis 1998. “Nous n’avons gagné que 82 matchs, nous n’avons pas atteint les séries éliminatoires. J’ai qualifié cela de désastre parce que c’était inattendu, et c’était un désastre. Cette liste sur papier était bien meilleure qu’elle ne l’était en réalité. Mais je dois vivre avec ça. Je dois le posséder. J’en suis responsable. Et je l’entends certainement haut et fort sous tous les aspects, que ce soit les médias, les fans, tout ça. Hé, si tu veux jouer sur ce marché, il faut être dur, et il faut se battre pour l’affronter, et nous allons nous y battre et faire en sorte que ’24 soit un meilleur résultat que ’23. Mais je n’ai pas vu ’23 venir. Je ne pense pas tout le monde ici a vu venir 23 avec la liste que nous avions. »

Cashman a ajouté : “À ce moment-là l’année dernière, vers la fin de l’hiver, c’était : “C’est une équipe en séries éliminatoires. C’est une équipe en lice pour les World Series. En fait, c’est peut-être la meilleure équipe qu’ils ont eu à offrir”. leur une chance d’accéder aux World Series. Et les mêmes personnes parlent maintenant de la construction de la liste, de trop d’analyses et de tous ces autres trucs, ce que j’ai plaisir à regarder ça d’un côté à l’autre où, ” Bon sang, ce sont le même genre de personnes qui ont vraiment aimé ce que nous avons fait pendant six mois. ” il y a longtemps, et ils nous tuent pour ça maintenant. Je comprends. Cela fait partie de ce processus. C’est ce qui rend le sport si incroyable. Mais nous avons de bons joueurs de baseball. Nous avons pris de bonnes décisions au fil du temps. Plus récemment, certaines de ces choses ont été résolues. Cela n’a pas été aussi bon. J’en suis responsable. C’est ma décision. Et j’espère que nous serons dans une meilleure position avec certaines des décisions que nous prendrons, espérons-le, pour améliorer la liste et améliorer notre position au classement. fin 24.”

Cashman a défendu à plusieurs reprises la diligence raisonnable des Yankees qui ont mené à certains des échanges qui ont échoué, en particulier les acquisitions de mi-saison du voltigeur Joey Gallo en 2021 et du lanceur partant Frankie Montas en 2022. Cashman a noté que les Dodgers de Los Angeles et les Twins du Minnesota a acquis Gallo après avoir connu des difficultés à New York et qu’aucun des examens médicaux n’indiquait que Montas aurait éventuellement besoin d’une opération à l’épaule. Il pense que la plupart des critiques adressées aux Yankees sont une réaction aux résultats sur le terrain et ne sont pas ancrées dans les processus qui y ont conduit.

“Je m’amuse de la façon dont les décisions concernant les joueurs sont de très bons joueurs de la Ligue majeure de baseball ou des joueurs potentiellement utiles de la Ligue majeure de baseball, et que nous sommes stupides de les avoir, et d’autres personnes, évidemment, ne sont pas stupides, ” Cashman a déclaré à un moment donné. “En fin de compte, il s’agit simplement de gagner et de perdre. Et c’est de cela qu’il s’agit. Nous avons perdu beaucoup trop de matchs que nous n’aurions dû perdre l’année dernière. C’est de ma faute. Je suis responsable en tant que directeur général des opérations baseball. . Si le propriétaire souhaite me faire sortir à tout moment, il peut clairement le faire.

Cashman a également repoussé l’idée selon laquelle les Yankees sont trop analytiques, affirmant que l’organisation possède “le plus petit département d’analyse” de l’AL East, mais aussi “le plus grand département de recrutement professionnel de tout le baseball”.

“Personne ne fait ses recherches approfondies”, a déclaré Cashman. “Ils ne font que lancer des munitions et des taureaux et nous accusent d’être gérés de manière analytique. L’analyse est un rayon important dans notre roue. Elle devrait être dans la roue de tout le monde, et c’est vraiment un rayon important dans chaque opération qui réussit. Il n’y a pas une seule équipe qui ne l’utilise pas ; nous ne sommes pas différents. Mais dire que nous sommes guidés par l’analyse en tant que pilote – c’est un mensonge. Mais c’est ce que les gens veulent dire. Je sais que je ne peux pas changer ce récit. Tout ce que je peux continuer à faire, c’est dire « c’est des conneries, ce n’est pas vrai ». Mais je vous garantis qu’il est important de l’utiliser, avec nos opinions de pro-scoutisme, ainsi que nos opinions de scouts amateurs, et oui, parfois nous faisons mieux et parfois nous faisons pire avec nos décisions. mais cela fait aussi partie du processus.