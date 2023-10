Brian Burke dit que l’interdiction par la LNH du soutien sur la glace aux LGBTQ+ provoque « un sérieux revers »

Un défenseur de longue date de l’inclusion des LGBTQ+ dans le hockey a qualifié la décision de la LNH d’interdire le soutien sur la glace aux causes communautaires de « revers surprenant et sérieux ».

Dans une déclaration publiée mercredi sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), le directeur exécutif de l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin, Brian Burke, a écrit qu’il avait parlé à de nombreuses personnes qui ont le cœur brisé et déçues par la décision de la LNH, qui comprend l’interdiction de l’utilisation de la fierté. ruban adhésif lors des échauffements que les joueurs utilisent depuis des années.

« Soyons clairs : il ne s’agit ni d’inclusion ni de progrès », indique la déclaration de Burke. « Cette décision ne fait pas progresser le jeu et ne permet pas à nos fans de se sentir les bienvenus. Les fans se tournent vers les équipes et la ligue pour montrer qu’ils sont les bienvenus, et cette directive ferme une porte qui était ouverte depuis une décennie. »

Cette décision a privé les clubs d’un puissant outil de sensibilisation communautaire et a supprimé un soutien significatif aux initiatives spéciales, tout cela pour protéger quelques privilégiés qui ne veulent répondre à aucune question sur leurs choix. J’espère que la LNH reconsidérera sa décision afin de rester un leader en DEI. pic.twitter.com/SM5Fu56w7P —@Burkie2020

La LNH a envoyé la semaine dernière aux équipes une note expliquant ce que les joueurs peuvent et ne peuvent pas faire pour célébrer des thèmes et des causes spéciales cette saison, selon La Presse Canadienne.

Cela implique de ne pas modifier les uniformes et l’équipement pour l’échauffement et les entraînements d’équipe, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent pas porter de maillots spéciaux pour des thèmes spéciaux tels que les célébrations de la fierté, l’appréciation militaire et le Mois de l’histoire des Noirs.

La décision a suscité des critiques dans le monde du hockey, notamment de la part de plusieurs joueurs, comme le défenseur torontois Morgan Rielly.

« Je vais continuer à m’impliquer dans la communauté et à offrir mon soutien aux communautés et aux groupes qui le souhaitent. [and] j’en ai besoin », a déclaré Rielly mardi.

Le dernier critique en date est Burke, un ancien dirigeant de longue date du hockey dans la LNH qui est un fervent partisan de la communauté LGBTQ+.

La déclaration de Burke indique qu’il espère que la LNH reconsidérera sa décision « afin de demeurer un leader dans le domaine ». [diversity, equity and inclusion] ».

Plus à venir.

REGARDER | La LNH interdit les enregistrements de la fierté :