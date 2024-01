Brian Barczyk, un évangéliste des reptiles sur YouTube et à la télévision, décède à 54 ans

Originaire du sud-est du Michigan, M. Barczyk a passé des décennies à élever des serpents à des fins commerciales. Son entreprise, BHB Reptiles, possédait à tout moment des dizaines de milliers de reptiles dans un entrepôt, a déclaré M. Barczyk au Detroit Free Press en 2015. Ses clients inclus Saul Hudsonplus connu sous le nom de Slash, le guitariste de Guns N’ Roses.

Son ascension vers la notoriété a commencé avec lancement 2008 d’une chaîne YouTube éducative, SnakeBytesTV, ainsi que des publications à partir de sa page Web personnelle. Les vidéos sont des tutoriels amusants sur divers sujets liés aux serpents, y compris certains dans lesquels M. Barczyk explique comment les élever et les transporter en toute sécurité, comment gérer les morsures de serpent et pourquoi, contrairement à l’opinion populaire, les morsures ne le sont pas. mauvais (selon le serpent).

Au moment de sa mort, le nombre d’abonnés de M. Barczyk sur YouTube s’élevait à plus de 5 millions, tandis que son compte TikTok compte plus de 7 millions suiveurs. Il avait également un compte Instagram avec 1,7 millions d’abonnés.

Lorsqu’on lui a demandé une fois sur Reddit de nommer son python préféré, il a écrit en réponse dans le fil Ask Me Anything : « Je ne peux tout simplement pas choisir. C’est comme demander à une maman de choisir son enfant préféré. Je les aime tous.”

Sa plus grande percée est survenue lorsqu’il a été engagé pour jouer dans “Venom Hunters”, qui a duré six épisodes sur Discovery Channel en 2016. Dans l’émission, M. Barczyk était l’un des nombreux experts qui se sont rendus dans des endroits éloignés pour récolter du venin. des serpents les plus venimeux du monde.