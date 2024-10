Brian Austin Green se souvient d’un moment du mariage de Megan Fox où « tout ce qu’il faisait » l’ennuyait

« … elle en était arrivée au point, je pense, où les choses n’étaient tout simplement pas géniales, alors j’étais juste… C’était… Tout l’ennuyait. Ce qui arrive dans les relations. Je comprends, » » a déclaré Green en réfléchissant à son mariage de dix ans avec Fox.

« Je me souviens avoir pensé à ce moment-là : ‘À quel point cela pourrait-il être grave ? Elle l’aime. Pourquoi, ça la dérange vraiment ?’ Mais maintenant, ma fille dit : « Maman, je t’entends mâcher » et je pense toujours à toi, je dis : « Mon Dieu » », a déclaré Spelling.

Il a poursuivi : « On arrive à ce point où on se dit, mon Dieu, juste la façon dont tu remues les pieds en ce moment, la façon dont tu mets ce toast dans le grille-pain te rend fou. C’est tout ça. des petits trucs stupides, tu sais. Pour moi, c’est quand tu dois faire le choix d’y aller, d’accord, soit nous allons suivre une thérapie et nous allons essayer de trouver, genre, notre connexion et comprendre ce qui se passe. maintenant, ou ces choses vont nous couler. »