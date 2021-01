Brian Austin Greenles lèvres de ne pas scellé!

le Beverly Hills, 90210 alun a récemment parlé de la nouvelle femme de sa vie, Danser avec les étoiles pro Sharna Burgess. Cela fait presque un mois que le duo a déclenché des rumeurs de romance, mais maintenant Brian est prêt à discuter publiquement de sa vie amoureuse.

« Tout se passe très bien en ce moment », a déclaré l’acteur de 47 ans. Accéder à Hollywood le samedi 9 janvier. « C’est tôt, donc nous n’avons pas d’étiquettes ou quoi que ce soit, évidemment, mais nous apprécions vraiment la compagnie de l’autre. »

Bien que les deux ne précipitent pas leur romance, Brian semble certainement épris de la danseuse de 35 ans, disant: «Elle est super responsable et elle est super douce et attentionnée, passionnée, amusante à côtoyer, donc je me sens béni en ce moment. «

Quant à savoir comment ils se sont rencontrés en premier lieu? le Guerres croisées l’acteur a expliqué qu’ils avaient été présentés par leur directeur commercial mutuel. En dépit de tout, Brian a admis qu’il avait accepté «à contrecœur» de rencontrer Sharna au début.