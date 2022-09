NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brian Austin Green vient de devenir père de cinq garçons et il a de grands projets pour eux. Il a parlé avec Fox News Digital de la façon dont sa perspective en tant que père a changé au fil des ans et du genre d’hommes qu’il espère que ses cinq fils deviendront.

Il a eu son fils aîné Kassius Lijah Marcil-Green avec sa petite amie de l’époque Vanessa Marcil en 2002 avant que le couple ne se sépare en 2003. Il a ensuite accueilli trois autres garçons avec Megan Fox : Noah, Bhodi et Journey Green, et a récemment accueilli le bébé Zane avec son petite amie Sharna Burges.

Greene a révélé que son enthousiasme initial à l’idée de devenir père tournait autour de l’idée d’avoir une mini-version de lui-même et d’enseigner à son fils toutes les choses qu’il aime faire. Il a admis avoir poussé beaucoup de ses goûts sur son premier fils, mais après avoir vu à quel point ses trois fils avec Fox étaient différents, sa perspective a commencé à changer.

“La situation avec Megan et ces trois enfants était vraiment la plus cool pour moi parce que les enfants sont si proches en âge et ils ont été élevés, pour la plupart, à peu près de la même manière, mais ils sont si différents. Ils sont tellement des gens complètement différents, tous les trois”, a expliqué Green.

Green a révélé qu’en les regardant grandir, il avait appris que ce n’était pas son travail d’essayer de faire de ses enfants une certaine manière, et qu’il avait plutôt appris à accepter leurs différences. La priorité absolue de Brian en tant que père est maintenant de faire en sorte qu’ils “se sentent aimés et soutenus pour leurs passions, ce qu’ils aiment et qui ils sont”.

Surtout, il espère que ses fils grandiront en étant gentils et traverseront le monde en étant capables de se mettre à la place des autres pour les aider.

“Je veux qu’ils aient de grandes compétences en communication et je veux qu’ils soient sympathiques et empathiques, et je veux qu’ils abordent la vie de la manière la plus aimante possible et qu’ils soient gentils avec les autres”, a déclaré Green.

En ce qui concerne sa nouvelle arrivée, Green est “tellement excité de voir qui il deviendra”. À 49 ans, il dit qu’il n’a “vraiment pas maîtrisé ce jeu, mais (s’en) rapproche pas mal”.

Green a également parlé de son partenariat avec Depend dans le cadre de leur troisième campagne annuelle Stand Strong for Men’s Health, luttant contre la stigmatisation entourant les hommes qui se font tester pour le cancer de la prostate. Il a affirmé que bien qu’il s’agisse d’un cancer traitable, certains hommes le découvrent trop tard et le traitement devient plus difficile, ce qui peut être attribué à la stigmatisation entourant le dépistage.

“Cela affecte comme un homme sur huit. Les femmes (ont) absolument mené la charge en matière de soins de santé et de prise en charge d’elles-mêmes dans le dépistage des choses, et je pense que les hommes ont cette attitude du genre, ‘oh, je me sens bien, je suis un gars. Je me sens bien, j’irai chez le médecin quand je ne me sentirai pas bien », a-t-il déclaré. “Eh bien, vous pourriez être bien au-delà du point où vous en avez besoin.”

Il a ensuite parlé d’un nouveau test qui, selon lui, aidera à éliminer la stigmatisation. Le test PSA est un test sanguin qui prend moins de cinq minutes et teste le cancer de la prostate ainsi que 50 autres maladies, les résultats arrivant le lendemain.

Sa passion pour la santé masculine découle d’une crise sanitaire qui lui est propre.

“J’avais la même mentalité que la plupart des hommes, je n’ai pas besoin de ça, je vais bien, vous savez, je me sens bien. Moi, je mange bien, je m’entraîne, je fais des choses, je suis actif . Il n’y a pas de soucis pour moi”, a-t-il déclaré. “Et puis tout d’un coup, j’ai commencé à faire face à la colite ulcéreuse et j’ai dû faire face à des problèmes neurologiques pendant un petit moment.”

“Mec, je ne suis pas aussi fort que je le pensais, et je ne peux pas nécessairement gérer ces choses moi-même, tu sais?”

Green a comparé la stigmatisation entourant le cancer de la prostate à l’absence de stigmatisation avec le cancer du sein, et puisque le taux d’infection est à peu près le même, les chiffres des tests devraient refléter cela. Il dit qu’il devrait être examiné à tout autre rendez-vous chez le médecin.

“Cela devrait être quelque chose d’aussi simple pour moi que la même façon dont vous parlez d’aller chez un dentiste. Oh, je suis allé chez le médecin. J’ai fait une prise de sang. Je suis bon pour le cancer de la prostate”, a-t-il expliqué. “C’est une autre année à s’asseoir et à se sentir comme, d’accord, je suis aussi proactif que possible.”

« PCF est reconnaissant envers l’initiative Stand Strong for Men’s Health™ de la marque Depend®, qui aide à financer la recherche vitale qui contribue à la détection et au traitement du cancer de la prostate », a déclaré le Dr Charles Ryan, président et chef de la direction de la Prostate Cancer Foundation dans un déclaration. « Décider de dépister et finalement de traiter le cancer de la prostate est une décision très personnelle. L’éducation et la recherche sont essentielles pour déterminer la meilleure voie à suivre pour le médecin et le patient.

Green a ajouté qu’il est “stupide” que les hommes ne se fassent toujours pas tester, “parce que c’est devenu si facile à faire”.