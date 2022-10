Brian Austin Green nie la demande de pension alimentaire pour enfants de Vanessa Marcil – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Bei/Shutterstock

Plus à propos Brian Austin vert

Brian Austin vert dit qu’il remet les pendules à l’heure sur sa bataille pour la garde avec son ex Vanessa Marcil. La Beverly Hills, 90210 alun, 49 ans, est allé sur son histoire Instagram le 13 octobre, où il a semblé accuser son ex de mentir au sujet de leur séparation en 2003 et de leur combat ultérieur pour son fils Cassius, maintenant 20.

“Je viens d’apprendre que mon ex affirmait que j’avais passé des années à la traduire en justice et à demander une pension alimentaire”, a-t-il écrit sous un fragment de document judiciaire. “Comment étais-je l’intimé alors ???”

Les documents judiciaires semblaient montrer Vanessa comme le requérant dans l’affaire et lui comme l’intimé, ce qui a incité le Smallville acteur pour ajouter les balises, #factsisfacts et #thetruthshallsetyoufree. Pourtant, on ne savait pas exactement à quoi il répondait. Vanessa n’a pas abordé publiquement leurs problèmes ces dernières années.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La gagnante des Daytime Emmy a accusé Brian d’être séparé de son fils en novembre 2018. À l’époque, elle a affirmé: «Il y a 12 ans, on m’a signifié des papiers juridiques, puis j’ai passé plus de 8 ans à me défendre moi-même et mon fils devant le tribunal de garde en réponse à son père et sa belle-mère [Megan Fox] essayer d’obtenir la garde complète (ce qui signifie que j’aurais vu mon fils quatre jours par mois) et me demander ensuite de leur payer une pension alimentaire. Ils ont perdu cette affaire et une affaire civile me demandant 200 000. »

Elle a ajouté qu’elle “n’a jamais demandé de pension alimentaire pour enfants de quelque nature que ce soit” et “n’a jamais essayé d’empêcher le père de Kass de le voir. Déjà.”

Lien connexe Lié: L’histoire romantique de Megan Fox: du premier amour à Brian Austin Green Split & MGK Engagement

Brian n’a pas commenté à l’époque, mais Kassius profiterait d’une visite avec son père en juillet 2019. Vanessa a laissé entendre qu’ils étaient tous en bons termes dans une publication Instagram de septembre 2020, qui disait: « Mon fils a finalement été invité à revenir dans la vie de son père et a pu enfin rencontrer son plus jeune frère et enfin revoir ses deux autres frères et sœurs. Mon fils est aussi un incroyable grand frère.

Brian a également trois fils avec son ex Megan Fox. Les acteurs, qui se sont mariés en 2010 et ont finalisé leur divorce en 2021, partagent Noé, dix, Bodhi, 8, et Périple, 6.

L’ancien de Dancing With The Stars a également un fils de 3 mois, Zane, nommé Zane, avec sa petite amie Sharna Burgess, 37 ans. Le couple est ensemble depuis fin 2020.t

Brian a plaisanté sur sa grande progéniture avec Divertissement ce soir retour en juillet. Il a dit: «Je veux dire, j’ai cinq enfants, et nous plaisantons sur le fait que j’avais déjà un break, alors maintenant j’ai [to get] un Denali du Yukon. Si j’en ai un autre, alors je déménage vers, comme, un bus scolaire ou quelque chose comme ça.