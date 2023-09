Brian Austin Green félicite son ex Megan Fox pour sa bonne coparentalité – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Brian Austin Green et Megan Fox sont depuis longtemps ouverts sur leur parcours de coparentalité alors qu’ils élèvent leurs fils Noé, dix, Bodhi, 9, et Voyage7. Et lors d’un podcast, l’acteur a partagé de nouveaux éloges pour le Transformateurs la beauté et comment elle se porte en tant que maman. « Vous ne pouvez pas vous contenter d’être parent », dit le Beverly Hills, 90210 a déclaré l’icône lors d’une apparition dans l’épisode du 18 septembre de la Assez vieux podcast. « Être parent, c’est rester debout, réfléchir toute la journée, essayer de prendre les meilleures décisions possibles dans des moments où l’on ne sait pas quelle décision fonctionnera le mieux. Ce ne sont que des essais et des erreurs.

Brian a poursuivi en réfléchissant à ses cinq enfants à travers trois relations. Plus récemment, il a accueilli un petit garçon Zane Walker avec Sharna Burgess en juin 2022, tandis que Megan a noué une relation avec Mitrailleuse Kelly. « J’ai appris qu’avoir cinq enfants est différent pour chaque enfant parce que chacun est une personne différente », a-t-il expliqué. « Vous devez trouver les méthodes qui fonctionnent le mieux pour cette personne et qui lui serviront le mieux. Nous avons trois enfants à la maison qui ont tous environ un an et demi de différence et ils ont tous été élevés pratiquement de la même manière et ils ne pourraient pas être plus différents les uns des autres. Ce sont des personnes absolument différentes.

Et quant à Megan, avec qui il a été marié de 2010 jusqu’à leur rupture en 2020, il dit que la coparentalité fonctionne parce qu’ils restent « ouverts ». « Quand nous en avons besoin, nous communiquons très bien, nous sommes ouverts aux choses », a révélé Brian. « Nous ne prenons pas les choses personnellement. C’est mon objectif, et je pense que c’est aussi son objectif, que les enfants vivent dans un environnement aussi sain que possible.

Le père de cinq enfants a également souligné qu’il est insensé de supposer qu’un divorce n’affectera pas les enfants, mais que les parents doivent se concentrer sur ce sur quoi ils ont un contrôle après une séparation. « La partie sur laquelle vous avez le contrôle est la façon dont cela affecte vos enfants, qu’il s’agisse d’une expérience positive et que vous soyez bien coparentaux avec l’autre personne, ou que vous en fassiez une expérience aussi aimante que possible, ou un tête-à-tête très en colère. -tête, se battant constamment », a-t-il déclaré.

Sharna, pour sa part, convient que la coparentalité entre toutes les personnes impliquées se passe bien. «Je pense que nous sommes très bien coparentaux», a-t-elle partagé lors du podcast. « Encore une fois, il s’agit toujours des enfants et de ce qui est le mieux pour eux. Parfois, nous pouvons faire des choses ensemble.