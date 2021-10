Brian Austin Green et Sharna Burgess se tiennent la main en se promenant dans Disneyland — Photos

Brian Austin Green et sa petite amie Sharna Burgess ont marché main dans la main à « The Happiest Place On Earth » avant leur prochaine performance « DWTS ».

Brian Austin vert, 48, et Sharna Burgess, 36 ans, a fait une brève pause de Danser avec les étoiles répétitions pour passer du temps à Disneyland le jeudi 30 septembre. Le couple adoré a visité le parc emblématique d’Anaheim, en Californie, et ils ont été photographiés se tenant la main tout en ayant l’air heureux comme cela pourrait l’être à « l’endroit le plus heureux sur terre ».

Brian est entré dans l’esprit Disney en portant un t-shirt Disneyland blanc avec un graphique de Mickey Mouse, ainsi qu’un pantalon bleu, des baskets blanches et des lunettes de soleil. Il portait dans une main un sac de ce qui semblait être des achats effectués au parc, tandis qu’il utilisait l’autre main pour s’accrocher à sa petite amie pro de la danse.

En parlant de Sharna, elle s’est habillée assez décontractée pour la sortie à Disneyland avec une chemise bleu vif, un jean déchiré, des lunettes de soleil Ray Band et des baskets blanches. Le couple avait l’air toujours aussi amoureux en se promenant dans le parc. Quelques-uns des autres DWTS paires, telles que Jojo Siwa/Jenna Johnson et Olivia Jade/Valentin Chmerkovskiy, ont également été repérés à Disneyland jeudi, nous pouvons donc supposer que l’ensemble du casting a filmé quelque chose de magique pour le spectacle de lundi.

Brian et Sharna, qui ont commencé à sortir ensemble en décembre 2020, ont jusqu’à présent deux performances à leur actif dans la saison 30 de DWTS. Pendant la semaine 2, ils ont dansé une Rumba sur « Say You Won’t Let Go » de James Arthur, et a obtenu 23 points sur 40 du jury. La performance du couple a en fait été inspirée par un rendez-vous romantique qu’ils ont eu à l’exposition immersive originale de Van Gogh à Los Angeles.

Après l’épisode, Brian et Sharna se sont entretenus avec des journalistes, notamment HollywoodLa Vie, sur le fait qu’ils craignent ou non de se laisser tomber pendant DWTS. «Ma peur était que je ne veuille pas insister sur la relation parce que je me connais en tant que chorégraphe et en tant qu’entraîneur, je suis obsessionnel. Je suis sévère. Et j’ai mis la pression », a expliqué Sharna. Brian, quant à lui, a déclaré aux journalistes: «Il y a ce stress du genre, c’est ce qu’elle fait, mais peut-elle le faire avec moi? Et ce n’est pas un doute pour elle. C’est un doute de moi-même, c’est sûr.