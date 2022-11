Brian Austin Green et Sharna Burgess ont “discuté” d’avoir plus d’enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Bien que Brian Austin vert49, et Sharna Burgess, 37 ans, a récemment accueilli leur premier fils ensemble, avoir plus d’enfants n’est pas complètement hors de propos. La Beverly Hills, 90210 alun a révélé ses pensées EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie tout en discutant de son partenariat avec Depend® et l’initiative Stand Strong for Men’s Health™.

Tout en admettant qu’il était «difficile» de dire avec certitude s’ils auraient plus d’enfants, Brian a avoué: «Je suis sûr qu’il y a une partie de [Sharna] qui aime vraiment maintenant être mère de [our son, Zane Walker Green]. Et c’est une mère incroyable pour les enfants que j’ai déjà. Je sais donc qu’elle aimerait revivre ça.

“Mais en même temps, d’un point de vue logistique, regarder six enfants, ça change la vie, je veux dire, vous commencez à le regarder comme” D’accord, j’ai besoin d’un véhicule dans lequel tout le monde peut s’installer en toute sécurité. Si nous allons voyager, si nous allons partir en vacances, j’ai besoin de chambres d’hôtel pouvant accueillir huit personnes. Ce sont des choses de sept qui sont maintenant à huit, donc les choses changent radicalement », a déclaré le père de cinq enfants.

En plus de leur premier fils ensemble, Zane, né le 28 juin, Brian partage trois garçons avec son ex Megan Fox; Noé9, Bodhi8 et Périple5. Il partage également 20 ans Kassius avec ex Vanessa Marcil.

« Heureusement, Kassius est plus âgé, donc ce n’est pas la même complication avec lui. Mais ce n’est pas facile », a poursuivi Brian. “C’est donc quelque chose dont nous avons discuté, que cela doit être un choix absolu, que cela doit être quelque chose auquel nous avons vraiment réfléchi et que nous prévoyons de faire et qui ne peut pas être une surprise. Ça ne peut pas être quelque chose où c’est comme, ‘Oh mon Dieu, je suis enceinte.’ Cela ne fonctionne pas à ce stade. Nous devons être beaucoup, beaucoup plus responsables.

Pendant ce temps, Brian a pris le temps de faire connaître le Mois de la sensibilisation à la santé des hommes, son partenariat avec Depend® et l’importance cruciale des dépistages de la prostate pour lui, surtout en tant que père. “Je pense que c’est mon obligation en tant que parent, et c’est le choix responsable de prendre soin de moi et d’être là aussi longtemps que possible pour mes enfants”, a-t-il déclaré. “Savoir que j’ai fait vivre à mes enfants un terrible traumatisme en me perdant parce que je ne me suis pas occupé d’eux est quelque chose que je ne pourrais jamais me pardonner pour ça. Quand il est aussi facile que maintenant d’aller chez le médecin et de se faire dépister.