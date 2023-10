Brian Austin Green dit que c’était un « défi » de « comprendre » son fils gay – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Brian Austin Green a admis que « cela a été un défi » d’élever son fils ouvertement gay, Kassius. Cependant, le Beverly Hills 90210 Un ancien élève de 50 ans a finalement réalisé que ce n’était « pas différent » d’élever un enfant hétérosexuel.

« Honnêtement, c’était inconnu pour moi », a admis Brian lors d’une apparition sur le membre NSYNC. Lance basse‘ Podcast « Conseils givrés avec Lance Bass ». L’épisode a été diffusé le lundi 2 octobre. « Je pense que beaucoup de gens ont peur de l’inconnu, alors que moi, ce n’est pas le cas », a ajouté Brian. « Pour moi, c’est intriguant. Et je veux en savoir plus.

L’ancien Gestion de la colère L’acteur a rappelé comment lui et son jeune homme de 21 ans « se lanceraient dans ces conservations » sur ce que signifie faire partie de la communauté LGBTQIA+. D’après leurs discussions, Brian « voulait vraiment comprendre les choses qui semblaient si différentes… au début ».

Malgré ses premiers sentiments sur la façon de comprendre la sexualité de son fils, Brian a souligné qu’élever un enfant homosexuel « n’est pas du tout différent » d’élever un enfant hétérosexuel.

« C’est juste votre choix de partenaire », a noté Brian. « Cela ne m’affecte pas du tout. … C’est la chose que j’essaie toujours d’imposer aux gens maintenant : cela ne vous affecte pas. Pourquoi vous en souciez-vous autant ? Et pourquoi essayez-vous d’une manière ou d’une autre d’intimider vos sentiments et vos opinions pour en faire quelque chose qui ne vous affecte littéralement pas du tout ? »

Brian partage Kassius avec son ex-fiancée Vanessa Marcil en plus de ses trois autres enfants Noah, Bodhi et Journey avec son ex-femme Megan Fox. Il a également un fils nommé Zane, qu’il vient d’accueillir avec sa fiancée actuelle, Sharna Burgessen juin 2022.

Quant à Kassius, l’ancien Femmes au foyer désespérées La star a eu une relation de coparentalité difficile avec Vanessa, 54 ans. Au cours de la dernière année, les ex ont eu un échange houleux sur les réseaux sociaux. En février, Vanessa a affirmé qu’elle et Brian « n’avaient pas [and] ne coparentalité », alléguant qu’elle « a élevé [her] fils seul.

En réponse, Brian a utilisé ses histoires Instagram pour critiquer Vanessa en écrivant : « Je ne peux pas vous dire à quel point il est frustrant de lire des mensonges continus d’une femme de plus de 50 ans sur les réseaux sociaux comme si elle était encore au lycée. Elle n’a jamais été de sa vie quelqu’un qui marche dans la bonne direction. Parler n’est pas cher. Megan et moi nous cassons le cul pour donner à Kass une enfance bien équilibrée puisque sa mère était rarement là. Je suppose que c’est pour ça qu’elle publie autant de lui maintenant. Quand va-t-elle s’en aller.