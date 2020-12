Brian Austin Green a déposé sa propre requête en divorce avec Megan Fox, demandant la garde conjointe de leurs enfants dans le processus.

La star de Beverly Hills, âgée de 47 ans, 90210 a demandé le divorce un jour avant Thanksgiving, le jour même où Megan a déposé sa propre requête.

Brian a demandé la garde légale et physique conjointe des trois fils du couple, rapporte People.

Le couple séparé a Noah Shannon, huit ans, Bodhi Ransom, six ans, et Journey River, quatre ans, Brian citant des «différences irréconciliables» comme raison du divorce.

Il a indiqué la date de sa séparation de Megan comme le 5 mars.







C’est deux mois après cette date que Brian a confirmé qu’il s’était séparé de la star de Transformers Megan, sur un épisode de son podcast… Avec Brian Austin Green.

Cela est venu après que Megan ait été photographiée avec son petit ami actuel, le rappeur Machine Gun Kelly.

Brian et Megan avaient eu une relation à damier après s’être rencontrés sur le tournage de Hope & Faith en 2004.

À cette époque, Megan avait 18 ans et Brian 30 ans, mais ils ont rapidement formé une relation et sont sortis ensemble pendant deux ans avant de se fiancer en novembre 2006.







Leur relation s’est rompue et ils ont annulé leurs fiançailles en février 2009 avant de raviver leur passion l’un pour l’autre et de se fiancer à nouveau un an plus tard.

Ils se sont finalement mariés en 2010, mais cinq ans plus tard, Megan demandait le divorce jusqu’à ce qu’ils se réconcilient l’année suivante.

Il a fallu quatre ans à Megan pour rejeter la demande de divorce, mais à peine 18 mois plus tard, ils ont tous deux déposé une nouvelle demande, la relation apparemment dans un état plus terminal cette fois.

Brian s’est exprimé sur son podcast, affirmant que leur séparation était survenue après le retour de Megan chez elle après des mois de tournage à Midnight in the Switchgrass, où elle a rencontré MGK.







La scission était à l’amiable au début, mais elle est devenue de plus en plus nerveuse avec le temps.

Une source a déclaré à People le mois dernier: « Ils ont du mal à s’entendre et le sont depuis un certain temps. »

Une autre source a déclaré que Brian avait du mal à voir la nouvelle romance de Megan dans les médias.

Ils ont dit: « C’est une situation difficile. En tant que père, Brian est génial. Il est merveilleux avec le garçon.

« Le problème est qu’il est amer que Megan ait évolué si rapidement avec Machine Gun Kelly. Cela a été très difficile pour lui.

«Son comportement peut être assez immature quand il s’agit de Megan. Il sait comment mettre Megan en colère.

«Dans le passé, on lui avait conseillé de se détendre et de se concentrer uniquement sur ce qu’il fallait faire pour les garçons.

