Brian Austin Green demande aux tribunaux de lui accorder du temps avec ses fils au milieu de son divorce en cours avec son ex-épouse Megan Fox.

Selon des documents judiciaires obtenus par E! Actualités, le Beverly Hills, 9010 alun a demandé la garde physique et légale conjointe des trois enfants du couple, Périple, 4, Bodhi, 6 et Noé, 8.

Green, 47 ans, a déposé sa requête en divorce le 25 novembre, le jour même où Fox a demandé le divorce. Elle a cité des différences irréconciliables et a demandé la garde légale et physique conjointe de leurs enfants, en plus de la fin de la pension alimentaire pour époux pour elle-même et Green.

Le joueur de 34 ans Transformateurs L’actrice avait précédemment demandé le divorce en août 2015, mais le couple s’est réconcilié et elle a demandé le rejet du divorce en avril 2019. Ils se sont séparés en novembre 2019 après s’être mariés en juin 2010.

Après la demande de divorce du mois dernier, E! News a appris d’une source que le couple avait attendu pour aller de l’avant avec le divorce jusqu’à ce que leur plan pour les garçons soit arrangé.

« Ils avaient besoin de se débarrasser de la garde et de tout comprendre », a déclaré l’initié. « Cela a été en cours, et cela a toujours été son plan. Dès qu’ils l’ont terminé et que les papiers ont été en règle, elle a déposé. Ils continueront avec 50/50 et auront un plan pour les vacances. »