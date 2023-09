Brian Austin Green montre son soutien à sa co-star de « Beverly Hills, 90210 », Tori Spelling.

Lors de la première à Los Angeles de « Special Forces » de FOX, Green a déclaré à Fox News Digital qu’il avait récemment parlé à Spelling et partagé comment elle se portait au milieu des rumeurs de divorce.

« Elle va très bien », a déclaré Green, 50 ans. « Tori est Tori… Je comprends que les gens traversent des choses difficiles dans la vie pour pouvoir s’en sortir… C’est un catalyseur de changement… Je pense que ce qu’elle vit en ce moment, c’est exactement ça. »

SHARNA BURGESS ET BRIAN AUSTIN GREEN ACCUEILLENT ENSEMBLE leur PREMIER ENFANT

« Je pense qu’alors elle en sortira, et elle en sortira plus forte qu’elle ne l’était avant. »

Green est un acteur connu pour ses rôles dans des émissions de télévision comme « Beverly Hills, 90210 », où il incarne David Silver dans la série à succès.

REGARDER: BRIAN AUSTIN GREEN DIT QUE TORI Spelling SORTIRA DE SES PROBLÈMES « PLUS FORT »

Ses commentaires interviennent après que des rumeurs de divorce ont circulé à propos de Spelling et de son ex-mari potentiel depuis 17 ans, Dean McDermott.

TORI Spelling snobe DEAN MCDERMOTT AU MILIEU DES RUMEURS DE DIVORCE : « LES TEMPS LES PLUS SOMBRE »

Le mois dernier, Spelling a partagé des photos sur ses réseaux sociaux de sa famille vivant ensemble dans un camping-car.

Spelling n’a pas précisé pourquoi elle vivait dans le camping-car avec ses enfants, Liam, 16 ans, Finn, 10 ans, Beau, 6 ans, Stella, 15 ans et Hattie, 11 ans, qu’elle partage avec McDermott.

En juin, McDermott a annoncé que lui et Spelling étaient sur le point de divorcer dans une publication Instagram désormais supprimée. Spelling n’a pas encore parlé publiquement de la séparation.

Pendant ce temps, Green, ancien élève de « 90210 », a également partagé avec Fox News Digital comment il s’était préparé pour l’émission « Special Forces ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Entraînez-vous, mettez-vous en quelque sorte dans l’état d’esprit de la façon dont ‘on va me crier dessus. Ça va être une situation brutale' », a-t-il ajouté.

REGARDER: BRIAN AUSTIN GREEN RÉVÈLE COMMENT IL S’EST PRÉPARÉ POUR LES « FORCES SPÉCIALES » DE FOX

« Honnêtement, je ne sais pas si tu peux te préparer à ça… Je pensais que j’étais préparé… alors tu fais ça, et c’est tellement immersif… pour moi, c’était honnêtement quelque chose au-delà de ce à quoi je pouvais être prêt. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Green sera présenté dans la deuxième saison de « Special Forces: World’s Toughest Test » de FOX.

Parmi les célébrités qui rejoignent Green, citons la star de « Chrisley Knows Best », Savannah Chrisley, la star de « Vanderpump Rules » Tom Sandoval et d’autres, alors qu’ils sont soumis à l’épreuve ultime de survie au cours d’exercices d’entraînement exigeants, dirigés par des agents de direction, une élite. équipe d’anciens membres des forces spéciales.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Special Forces » de FOX sera présenté en première le lundi 25 septembre.